Verwirrung um Staffel vier: Wo spielt White Lotus wirklich?

Natasha Rothwell (44), die durch ihre Rolle als Belinda in der Erfolgsserie "The White Lotus" bekannt wurde, gibt sich ahnungslos, was die vierte Staffel der Serie betrifft. In einem Gespräch mit Us Weekly verriet die Schauspielerin, dass sie nichts über den möglichen Drehort Frankreich wisse. "Ich bin Jon Snow. Ich weiß gar nichts", scherzte Natasha. Die Schauspielerin betonte, dass sie es sogar genieße, diesmal im Unwissen zu sein, nachdem sie vor Start der dritten Staffel für lange Zeit Informationen für sich behalten musste. Zuvor hatte ihre Kollegin Parker Posey (56) verkündet, dass die nächste Staffel in Frankreich gedreht werden soll.

In ihrer Paraderolle als Spa-Managerin Belinda hatte Natasha zuletzt eine zentrale Entwicklung durchlebt. Nach dem Tod von Tanya McQuoid, gespielt von Jennifer Coolidge (64), verkaufte ihre Serienfigur ihr Schweigen für eine beeindruckende Summe von 4,3 Millionen Euro. Rothwell findet, dass sie und Belinda einige Gemeinsamkeiten teilen, sieht sich selbst jedoch weiter entwickelt als die Serienfigur. "Als jemand, der früher ein People Pleaser war, erinnert mich diese Rolle daran, wie weit ich gekommen bin", sagte sie im Interview. Dabei schätzt sie besonders die Möglichkeit, die persönlichen Höhen und Tiefen von Belinda weiter erforschen zu dürfen.

Abseits der Serie widmet sich Natasha verstärkt dem Thema Gesundheit, seit sie im letzten Jahr die Diagnose ADHS erhalten hat. Sie plädiert dafür, dass ein gesunder Lebensstil für alle zugänglich sein sollte, unabhängig von Klasse, Herkunft oder Körperform. "Ich denke, Gesundheit sollte nicht von Privilegien abhängen", erklärte sie und hob hervor, wie wichtig Bewegung in ihrem Alltag geworden ist: "Kurze Pausen und Bewegung helfen mir enorm, mein Wohlbefinden nachhaltig zu fördern."

Getty Images Natasha Rothwell im Juli 2024

Getty Images Der Cast der dritten Staffel von "The White Lotus" bei der Premiere in Los Angeles

Getty Images Natasha Rothwell, Schauspielerin

