Ersatzkandidat Marco Cerullo ist fit für Fame-Fighting-Kampf

Marco Cerullo (36) wird am 18. Oktober bei Fame Fighting in den Ring steigen. Der Reality-TV-Star war bereit, kurzfristig für Kevin Njie (29) einzuspringen und gegen Daymian Weiß anzutreten. Im Promiflash-Interview nach der Pressekonferenz zeigt er sich selbstbewusst – und betont, sich trotz der kurzen Vorbereitungszeit bereit für seinen Gegner zu fühlen. "Ich wurde gefragt, und natürlich habe ich den Kampf zugesagt", erklärt der Ex-Dschungelcamper und fügt hinzu: "Ich fühle mich gut. Ich hätte nicht zugesagt, würde ich nicht fit sein."

Dass die Vorbereitungszeit kürzer war als üblich, sieht Marco nicht als Problem. Zwar hat er die letzten drei Monate am Ballermann auf Mallorca verbracht, doch die restlichen 17 Tage hat er intensiv im UFD Gym in Düsseldorf trainiert. "Die werden auf jeden Fall reichen für diesen Kandidaten", stichelt der 36-Jährige gegen Daymian. Außerdem liebt er die Herausforderung im Ring, wie er weiter erklärt: "Ich liebe es, mich zu prügeln. Das habe ich früher sehr gerne gemacht."

Der ehemalige Sommerhaus-Bewohner zeigte sich bereits bei der Pressekonferenz unbeeindruckt von seinem Gegner. Daymian betonte, der Kampf werde "auf jeden Fall nicht ohne" – doch Marco ließ sich nicht einschüchtern: "Ich werde den nicht unterschätzen, aber er braucht mich auch nicht zu unterschätzen. Ich habe vorher sehr, sehr viel Sport gemacht." Darauf erwiderte die Germany Shore-Bekanntheit: "Am 18.10. kannst du mir meine Zähne polieren, wie du schon meintest, aber eins kann ich dir sagen: Das wird nicht so ablaufen, wie du denkst."

IMAGO / BOBO Marco Cerullo, Oktober 2025

IMAGO / Oliver Langel Marco Cerullo, Oktober 2025

IMAGO / Oliver Langel Daymian Weiß und Marco Cerullo, Oktober 2025