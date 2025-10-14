Jacob Elordi telefoniert dreimal täglich mit seiner Mutter

Jacob Elordi (28) schätzt nichts so sehr wie die enge Bindung zu seiner Mutter Melissa. Der Schauspieler, bekannt aus der Serie Euphoria, verriet im Gespräch mit dem Wall Street Journal: "Meine Mutter ist eine Heilige. Sie ist meine beste Freundin auf der ganzen Welt." Um die besondere Verbindung aufrechtzuerhalten, telefoniert der Hollywood-Star drei- bis viermal täglich mit ihr. Seine Mutter, die früher als Kantinen-Mitarbeiterin an seiner Schule arbeitete, spielte auch eine entscheidende Rolle in seiner Karriere: Nach einer Rugby-Verletzung meldete sie Jacob im Alter von zwölf Jahren an einer Theaterschule an, was letztlich der Grundstein für seinen späteren Erfolg wurde.

Bei seinen Fans stößt das enge Verhältnis zu seiner Mutter größtenteils auf Begeisterung. Insbesondere weibliche Anhänger des Stars feiern diese Verbindung und loben Jacob auf sozialen Medien. "Ich wünsche mir einen Mann, der seine Mutter liebt und die Zeit mit ihr schätzt", schrieb eine Userin auf Instagram und erhielt zahlreiche positive Reaktionen. Doch nicht alle teilen diese Meinung: Einige kritisieren die Häufigkeit der Anrufe. Eine Userin kommentierte: "Drei- bis viermal täglich? Ich würde mir nicht wünschen, seine Freundin zu sein." Ein anderer Kommentar deutete das Verhalten als Zeichen mangelnder Eigenständigkeit.

Privat gibt sich Jacob eher zurückhaltend, doch sein Liebesleben sorgt regelmäßig für Schlagzeilen. Kürzlich wurde er bei der Premiere von Guillermo del Toros (61) "Frankenstein" an der Seite von Olivia Jade Giannulli (26) gesichtet. Ihre Beziehung wird immer wieder von Gerüchten um Trennungen begleitet. Beruflich ist der Schauspieler aktuell gleich doppelt präsent: Neben seiner Rolle in "Frankenstein" spielt er auch in einer Neuauflage von "Sturmhöhe". Doch selbst inmitten seines vollgepackten Terminkalenders findet Jacob immer noch Zeit, um seine Mutter anzurufen.

IMAGO / Cover-Images Jacob Elordi, Schauspieler

Getty Images Jacob Elordi, Schauspieler

Tim P. Whitby/Getty Images, Matt Winkelmeyer/Getty Images Jacob Elordi und Olivia Jade Giannulli