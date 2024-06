Kein Bösewicht mehr? Darum lehnt Sky du Mont Jobangebote ab

Sky du Mont (77) weiß genau, was er will – und worauf er fortan verzichten kann. Seit Jahren zählt der Ex von Mirja du Mont (48) zu den erfolgreichsten Schauspielern des Landes. Rollen wie in "Der Schuh des Manitu" und "Eyes Wide Shut" verhalfen ihm zu Ruhm. In seiner Karriere verkörperte der Filmstar hauptsächlich Bösewichte – damit soll nun Schluss sein. "Ich kriege fast jede Woche Angebote, aber das meiste lehne ich ab", sagt Sky im Interview mit "Apotheken Umschau". Doch warum hat er keine Lust mehr darauf? Er selbst sei oft mit seinen Rollen verwechselt worden: "Irgendeine Zeitung hat mal vor vielen Jahren über mich geschrieben: 'Ein aalglatter Unsympath.' Ich wurde früher durch den Kakao gezogen, ohne Ende."

Von der Vergangenheit will sich der 77-Jährige allerdings nicht einschränken lassen – er blickt voller Zuversicht in die Zukunft. In seinem Buch "Ich freu mich schon auf morgen" schreibt Sky: "Es macht keinen Sinn, sich über verpasste Chancen oder Vergangenes zu ärgern. Das musste ich erst lernen. Aber der nächste Atemzug ist bereits Zukunft."

In der Vergangenheit habe ihm auch die Scheidung von seiner Ex zugesetzt. Sky und Mirja waren 16 Jahre lang verheiratet. Aus ihrer Ehe gehen zwei gemeinsame Kinder hervor. 2017 trennte sich das einstige Traumpaar plötzlich zur Überraschung vieler Fans. Doch auch nach der Trennung schienen sich die beiden gut zu verstehen. Sky und Mirja machten anschließend sogar gemeinsam Urlaub.

Getty Images Schauspieler Sky du Mont

Getty Images Mirja und Sky du Mont, April 2011

