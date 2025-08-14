Daniel Day-Lewis feiert Kino-Comeback nach acht Jahren Pause

Daniel Day-Lewis (68) kehrt endlich wieder zurück! Nach einer achtjährigen Abstinenz ist der dreifache Oscar-Preisträger mit einem neuen Streifen auf den Kinoleinwänden zu sehen. In dem Film "Anemone" übernimmt der Hollywoodstar eine zentrale Rolle und zeigt sich mit grauem Schnurrbart und markantem Look. Das emotionale Drama erzählt von der Beziehung zweier Brüder, gespielt von Daniel und Schauspieler Sean Bean, die sich nach Jahren der Entfremdung den Schatten ihrer Vergangenheit stellen. Gedreht wurde im malerischen Norden Englands. Besonders an dem Film: Es ist Daniels Sohn Ronan Day-Lewis' Regie-Debüt. Im Oktober soll "Anemone" in den Kinos anlaufen.

Wie ein Foto des Films zeigt, das US Weekly vorliegt, gibt sich Daniel bei seinem Kino-Comeback mit dichtem grauen Schnurrbart und graumeliertem Haar. "Anemone" verspricht schon jetzt ein besonderer Film zu werden – und zwar nicht nur, weil Daniel mitwirkt. "Dieses emotionale Kraftpaket von einem Regiedebüt überzeugt sowohl durch kleine Details als auch durch große Gesten, während es den Weg zur familiären Erlösung gegen alle Widrigkeiten nachzeichnet", heißt es weiter zu dem Streifen bei IMDb.

Zuletzt stand Daniel im Jahr 2017 für "Phantom Thread" vor der Kamera, wo er die Figur Reynolds Woodcock spielte. Bereits im vergangenen Oktober sorgten Fotos, die Daniel in Manchester bei Dreharbeiten zeigten, für erste Gerüchte über ein mögliches Comeback. Die Bilder zeigten ihn lächelnd an der Seite von Sean Bean auf einem Motorrad. Im Juni 2017 klang es jedoch noch so, als würde man Daniel nie wieder vor der Kamera sehen. "Daniel Day-Lewis wird nicht mehr als Schauspieler arbeiten", hieß es damals.

Getty Images Daniel Day-Lewis, Hollywoodstar

IMAGO / Cover-Images Daniel Day-Lewis mit seinem Sohn Roan und seiner Frau Lydia, Oktober 2023

Getty Images Daniel Day-Lewis bei den Academy Awards 2013