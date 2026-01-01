Zahn abgebrochen: Peter Andre von betrunkenem Fan verletzt

Peter Andre (52) erlebte auf der Bühne einen echten Schreckmoment: Während eines Auftritts, bei dem der britische Sänger wie so oft Fans zu sich hinaufholte, geriet ein offenbar betrunkener Besucher aus dem Tritt und kickte spielerisch das Bein hoch. Dabei traf sein Fuß das Mikrofon, das unglücklicherweise mit voller Wucht gegen Peters Mundpartie stieß – einer seiner Schneidezähne splitterte gleich mehrfach. Der Sänger schilderte den Vorfall seinen Followern wenig später in einem Instagram-Clip, den er im Auto aufnahm. Noch sichtlich mitgenommen berichtete er seinen Fans: "Ihr werdet nicht glauben, was mit meinen Zähnen passiert ist."

Noch im selben Atemzug erklärte Peter, wie schnell Hilfe organisiert war: Der Bruder seiner Ehefrau Emily MacDonagh betreibt eine Klinik, die sich bestens mit der Restauration beschädigter Beißerchen auskennt. Genau dort ließ sich der "Mysterious Girl"-Star die lädierte Front innerhalb kürzester Zeit richten. Die Schmerzen direkt nach dem Unfall seien jedoch heftig gewesen, betont Peter. Nach der Behandlung zeigte der 52-Jährige erleichtert sein wiederhergestelltes Lächeln in die Kamera: "Schaut, was sie gemacht haben. Meine Zähne sind wieder normal. Ich bin so froh", berichtete er in dem Video. Parallel dazu filmte Emily in der Praxis mit und teilte Impressionen des makellosen Ergebnisses über den Instagram-Account der Zahnklinik.

Seit zehn Jahren ist Peter glücklich mit Emily verheiratet. Die beiden haben die gemeinsamen Kinder Millie, Theo und die kleine Belle, während Peter mit Ex-Frau Katie Price (47) die Kinder Junior und Princess großzieht. In seinen Kolumnen bei den Magazinen New! und OK! schreibt der Sänger immer wieder offen über sein Familienleben, sein spätes Vaterglück und seine Sorgen um den Nachwuchs. Wenn der Sänger gerade nicht auf Tour ist, zeigt er gern kleine Einblicke in den Familienalltag – mal aus der Küche, mal aus dem Auto, wie jetzt bei seiner Zahn-Story. Hier betont er oft, wie wichtig ihm die Unterstützung aus dem engsten Kreis ist – in der Regel jedoch eher moralisch, anstatt konkret mit zahnmedizinischem Know-how.

Getty Images Peter Andre, Sänger

Instagram / peterandre Emily MacDonagh und Peter Andre, April 2025

Getty Images Junior Andre, Peter Andre und Princess Andre bei der Premiere von Mission: Impossible – The Final Reckoning in Leicester Square