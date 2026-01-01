So sehen Herzogin Meghan und Prinz Harrys Silvesterpläne aus

Herzogin Meghan (44) macht Silvester dieses Jahr ganz leise – und ganz zu Hause. In einem Newsletter ihrer Marke As Ever verriet die Unternehmerin, wie sie und Prinz Harry (41) den Jahreswechsel begehen wollen: ohne große Party, dafür mit viel Stimmung, bei ihnen daheim in Kalifornien. "Wenn die Uhr Mitternacht schlägt, feiern wir mit euch", schreibt die frühere "Suits"-Darstellerin und kündigt an, die Gläser zu heben, den Korken knallen zu lassen. Statt Konfettiregen sollen bei Meghan "Flower Sprinkles" fallen, essbare Blütenstreusel aus ihrem Shop. Im Mittelpunkt: ein kühler Brut, die As-Ever-Weine – und ein gemeinsamer Toast zu zweit.

Meghan nutzte die Gelegenheit also auch, um ihren Fans ihre Wein-Kollektion ans Herz zu legen, die ebenfalls ideal für festliche Anlässe sei. Mit einer persönlichen Nachricht stimmte sie die Leser auf das neue Jahr ein und wünschte ihnen viele schöne Momente, gute Gesellschaft und Gelegenheiten, das Leben zu feiern. Zum Abschluss schickte Meghan ihre Neujahrswünsche mit den Worten: "Cheers, dears!" Dieses herzliche Detail brachte einen britischen Touch in ihre Botschaft und erinnerte gleichzeitig an ihren Wandel vom Hollywood-Star zur Herzogin.

Das Gestalten besonderer Momente ist eine Leidenschaft, die Meghan nicht nur in ihrem Alltag, sondern auch in ihrer Karriere verfolgt hat. Langjährige Fans erinnern sich vielleicht an Meghans inzwischen eingestellten Blog "The Tig", auf dem sie regelmäßig inspirierende Wünsche und Gedanken für das neue Jahr teilte. 2016 prophezeite sie, Raum für "Magie" zu lassen – ein Jahr, das tatsächlich ihr Leben komplett verändern sollte, da sie damals Prinz Harry kennenlernte und sich in ihn verliebte. Heute scheint sie es besonders zu genießen, ihre Reise mit kleinen persönlichen Gesten zu teilen und andere dazu einzuladen, ihren Momenten eine ähnlich besondere Note zu verleihen.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober in New York

IMAGO / ZUMA Press Wire Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2025

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2024