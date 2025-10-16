Laut Polizei: Bei Jack White wurde wohl Schusswaffe gefunden

Es sind erschütternde Nachrichten aus Berlin, die heute Vormittag verbreitet wurden: Jack White (85) ist am Donnerstag in seinem Haus im Stadtteil Grunewald tot aufgefunden worden. Der Produzent, mit bürgerlichem Namen Horst Nußbaum, wurde 85 Jahre alt. Bestätigt wurde der Todesfall von seinem Rechtsanwalt Sebastian Loewe gegenüber Bild. Alarmiert wurde die Polizei am Morgen, die Beamten fuhren zur Villa des Hitmachers, doch jede Hilfe kam zu spät. Gefunden wurde Jack nach Informationen aus seinem Umfeld von seiner Haushälterin im Schlafzimmer. Laut dem Newsportal soll in seinem Schlafzimmer zudem eine Schusswaffe gefunden worden sein.

Die Berliner Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein, Kriminalpolizei und Spurensicherung untersuchen die Umstände. Nach Angaben der Behörde wurde der Leichnam in die Gerichtsmedizin überführt. Die Ermittler schließen nach aktuellem Stand ein Fremdverschulden wohl aus und prüfen einen Suizidhinweis. Polizeisprecherin Jennifer Bähle bestätigte gegenüber dem Blatt, dass die Kripo aktuell von einem entsprechenden Szenario ausgeht. Jack hinterlässt seine Ehefrau, mit der die Beziehung kürzlich in die Brüche ging, und die zwei gemeinsamen Kinder.

In den vergangenen Monaten hatte der Produzent immer wieder mit erheblichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nachdem er einen Schlaganfall erlitten hatte, berichtete Jack im Gespräch mit Bunte: "Das Verrückte ist, obwohl ich zweimal so schwer krank war, ist mein Kopf völlig gesund und auch körperlich erhole ich mich blendend." Damals zeigte sich der Familienvater voller Lebenswillen und betonte: "Ich habe Jopi Heesters 2003 das Lied 'Ich werde 100 Jahre alt' geschrieben. Ich kann mir nur selbst die Daumen drücken, denn mein Ziel steht: Ich will Jopi mit seinen 108 schlagen."

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Imago Jack White im August 2015

Imago Jack White, 2011

Getty Images Produzent Jack White und seine Raffaela, 2013