Top Ten: Welcher "Promi Big Brother"-Bewohner soll gewinnen?

Die aktuelle Staffel von Promi Big Brother hat den Zuschauern schon einiges geboten. Nach der zehnten Liveshow sind nur noch zehn Teilnehmer im Rennen um den diesjährigen Titel. Chancen auf den Sieg haben noch die Realitystars Paco Herb, Andrej Mangold (38) und Laura Maria Lettgen (30). Aus der Schauspielbranche sind Michael Naseband (60) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) dabei. Auch Wolfgang Petrys (74) Sohn Achim (51) macht sich weiterhin Hoffnungen auf das Preisgeld. Karina2you und Erik aka Satansbratan (26) vertreten die Social-Media-Welt im Haus. Nicht zu vergessen sind außerdem die TV-Diven Harald Glööckler (60) und Désirée Nick (69). Wer sich am Ende die Krone holt, steht noch in den Sternen. Stimmt unten in der Promiflash-Umfrage für euren Favoriten ab!

Bislang mussten hauptsächlich Frauen das Haus verlassen. Die erste Exit-Kandidatin war "Dahoam is Dahoam"-Star Doreen Dietel (51). Auf die Schauspielerin folgten Christina Dimitriou (33) und Pinar Sevim, bevor es in der Ladys-Night dann den Sänger Marc Terenzi (47) traf. Zuletzt entschieden sich die Zuschauer gegen Sarah-Jane Wollny (27), sie musste das Format in Show zehn verlassen. Die TV-Bekanntheit meldete sich nach ihrem Auszug auf Instagram und erklärte: "Ich habe die Zeit genossen, sehr viel über mich gelernt und ich danke euch allen für die Unterstützung."

Eine Teilnehmerin sorgte diese Woche mit einem vermeintlichen Exit-Plan für Aufregung. Fans fiel auf, dass Désirée am kommenden Samstag auf der Frankfurter Buchmesse auftreten sollte. Heißt das, dass die Kabarettistin vorhat, das Haus eigenhändig zu verlassen? Doch SAT.1 beruhigte die Gerüchteküche in einer Stellungnahme: "Désirée hat ihre Teilnahme an der Buchmesse bestätigt, bevor sie als Bewohnerin von 'Promi Big Brother' offiziell angekündigt wurde. Geheimhaltung ist alles. Ihr Besuch auf der Buchmesse hängt natürlich von ihrem Verbleib im Haus ab."

Joyn Die Kandidaten von "Promi Big Brother" 2025

Joyn Erik alias Satansbratan und Laura Lettgen bei "Promi Big Brother", 2025

Imago Désirée Nick präsentiert ihr Buch auf der Frankfurter Buchmesse 2024