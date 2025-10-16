Diesen Tipp gab Bert Wollersheim TV-Casanova Calvin Kleinen

Calvin Kleinen (33) hat in der Vergangenheit einen besonderen Ratschlag von keinem Geringeren als Bert Wollersheim (74) erhalten. Der Unternehmer erzählte in einem Interview mit Promiflash bei "The Ultimate Hype", dass er dem Reality-TV-Casanova bereits vor Jahren einen gut gemeinten Tipp mit auf den Weg gegeben habe. Damals habe Bert gesagt: "Bei dir fängt es an, gut zu laufen. Ich gebe dir einen Tipp, mein Freund. Bleib der Bad-Boy, aber bleib immer charmant und rede nie abfällig über Frauen." Laut Bert habe Calvin diesen Rat sehr geschätzt und ihm geantwortet, dass er ihn dafür liebe.

Die beiden scheinen also nicht nur Kollegen aus der Reality-TV-Welt zu sein, sondern auch einen freundschaftlichen Draht zueinander gefunden zu haben. Bert ergänzte weiter, dass der Rat dem TV-Casanova geholfen habe. Calvin, der durch verschiedene TV-Shows Aufmerksamkeit erlangte, ist bekannt für seinen unverblümten Charakter und seine direkten Ansichten. Offenbar war Berts Tipp, sich keinen schlechten Ruf bei Frauen zu verschaffen, genau das richtige Rezept, um das Bad-Boy-Image zu pflegen und gleichzeitig charmant zu bleiben – ein Balanceakt, der Calvin offensichtlich zusagt.

Vor rund zwei Monaten hatte Calvin in einem Podcast klargestellt, dass ein Abstecher ins Erotikbusiness für ihn nicht infrage komme. "Ich hatte auch schon 1.000 Stripper-Anfragen und so", verriet der Entertainer damals im Gespräch mit dem "Blitzlichtgewitter"-Podcast. Trotzdem sei das nichts für ihn. "Ich hätte keinen Bock, dass sich jemand an mir ergötzt", erklärte der Reality-TV-Star. Auch die Plattform OnlyFans sei für ihn tabu: "Nein, gar keinen Bock. Mag ich nicht, kann ich nicht."

Collage: Getty Images, RTL / Frank Fastner Collage: Bert Wollersheim und Calvin Kleinen, Realitystars

Getty Images Bert Wollersheim im Jahr 2009

Getty Images Calvin Kleinen, Februar 2023