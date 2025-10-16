Die spektakulärsten Looks vom Victoria's-Secret-Laufsteg

Die legendäre Victoria's Secret-Fashion-Show ist zurück – und drei Topmodels standen im Mittelpunkt des Abends: Bella Hadid (29), Jasmine Tookes (34) und Alessandra Ambrosio (44). Nach einer längeren gesundheitsbedingten Pause feierte Bella Hadid ihr spektakuläres Laufsteg-Comeback. In einem feurig roten Spitzen-Ensemble mit bodenlangem Mantel und platinblondem Haar begeisterte sie das Publikum – und legte später noch einmal nach: In einem silbernen Fransen-Outfit mit weißen Flügeln zeigte sie ihre elegante Seite und bewies eindrucksvoll ihre Wandelbarkeit.

Für den emotionalsten Moment des Abends sorgte Jasmine Tookes: Die ehemalige Victoria’s-Secret-Engel-Ikone lief mit sichtbar rundem Babybauch über den Laufsteg – eine Seltenheit in der Geschichte der Show. In einem goldenen, funkelnden Netz-Outfit strahlte sie Selbstbewusstsein und Anmut aus und legte eine kurze Pause ein, um liebevoll über ihren Bauch zu streicheln – ein Auftritt, der in den sozialen Medien sofort viral ging. Auch Alessandra Ambrosio bewies einmal mehr, warum sie zu den beliebtesten Gesichtern der Marke gehört. Mit ihrer gewohnt souveränen Ausstrahlung und klassischer Eleganz erinnerte sie an die goldene Ära der Show und setzte einen glamourösen Schlusspunkt.

Neben den Dreien waren auch weitere bekannte Models auf dem Laufsteg zu sehen – darunter Gigi Hadid (30), Adriana Lima (44) und Ashley Graham (37). Sie präsentierten extravagante Designs mit viel Glitzer, Satin und modernen Interpretationen der ikonischen "Engelsflügel". Damit verband die Show Tradition und Zeitgeist und machte deutlich: Die Victoria’s Secret Fashion Show ist zurück – stärker, vielfältiger und emotionaler als je zuvor.

Für Bella Hadid war dieser Abend ein besonders emotionaler Meilenstein – vor allem nach ihrer schwierigen Zeit mit Lyme-Borreliose. Noch vor Kurzem hatte das Model offen Einblicke in ihre gesundheitlichen Kämpfe und die Unterstützung durch ihre Familie geteilt. Diese enge Verbundenheit scheint Bella zusätzliche Kraft gegeben zu haben, um in der glamourösen Modewelt erneut zu glänzen. Ihre Auftritte auf dem Laufsteg zeigten eindrucksvoll, wie entschlossen und stark sie sich trotz ihrer Rückschläge präsentiert – und warum sie zu den strahlendsten Stars des Abends zählte.

Getty Images Die Models der Victoria’s Secret Fashion Show 2025 in New York City

Getty Images Model Bella Hadid bei der Victoria’s Secret Fashion Show 2025 in New York City

Getty Images Jasmine Tookes auf dem Laufsteg der Victoria’s Secret Fashion Show 2025 in New York City

Getty Images Bei der Victoria’s Secret Fashion Show 2025 in New York am 15. Oktober 2025 auf dem Laufsteg

Getty Images Model Bella Hadid bei der Victoria’s Secret Fashion Show 2025 in New York

Getty Images Jasmine Tookes bei der Victoria’s Secret Fashion Show 2025 in New York City

Getty Images Alessandra Ambrosio läuft für die Victoria’s Secret Fashion Show 2025 in New York City

Getty Images Adriana Lima bei der Victoria’s-Secret-Fashionshow in New York

Getty Images Ashley Graham auf dem Laufsteg der Victoria’s-Secret-Show in New York