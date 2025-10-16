Farrah Abrahams Tochter (16) zeigt ihr großes Bauchtattoo

Mit diesen Bildern wird Farrah Abraham (34) sicher für Diskussionen sorgen. Die Reality-Bekanntheit erlaubte ihrer 16-jährigen Tochter Sophia nämlich ihr erstes Tattoo. Dabei handelt es sich aber nicht um ein kleines, unauffälliges Motiv. Der Teenager ließ sich sechs große Fledermäuse auf den unteren Bauch stechen. In einem Instagram-Video präsentiert sie die Tintenkunst. "Ich habe eine Überraschung für euch: Ich habe mein erstes Tattoo bekommen", schreibt sie stolz dazu. Farrah, die ebenfalls in dem Clip zu sehen ist, ist sichtlich begeistert. Die User in den Kommentaren sind allerdings weniger angetan – das allerdings weniger wegen des Motivs, sondern wegen der Tatsache, dass die US-Amerikanerin ihrer minderjährigen Tochter die Erlaubnis gab.

Die Kritik ist hart und richtet sich auch gegen Farrah als Mutter. "An dieser Stelle versuchst du nur, ihre beste Freundin zu sein, nicht ihre Mutter", kritisiert ein Nutzer. Ein anderer schließt sich an: "Das ist herzzerreißend. Warum versteht Mum nicht, dass ihre Tochter nach Hilfe schreit." Viele sind sich zudem sicher, dass Sophia dieses Tattoo in ihrer Zukunft bereuen wird. Aber nicht jeder kritisiert die 34-Jährige. Einige User verteidigen sie auch und loben, dass sie ihre Tochter in allem unterstützt und sie so nimmt, wie sie ist: "Ich dachte nie, dass der Tag kommt, an dem ich Farrah verteidigen würde, aber alles, was ich sehe, ist eine Mutter, die ihre Tochter akzeptiert. Eine unterstützende Mutter, die ihr Kind großzieht, wie sie es für richtig hält [...]."

Tatsächlich ließ Farrah ihre Tochter schon immer mit ihrem Look experimentieren. Dabei traf sie aber auch immer wieder Entscheidungen, die sicher nicht jedem gefielen. Zu ihrem 15. Geburtstag schenkte die Teen Mom-Darstellerin Sophia beispielsweise Piercings. Das war allerdings nicht der erste Körperschmuck, den die Jugendliche sich stechen lassen durfte: Sie bekam schon mit 13 ein Piercing. An ihrem Geburtstag vergangenes Jahr ging es dann mit Mama erneut ins Piercingstudio, wo Sophia sich ein Zungenpiercing und einen Stecker am unteren Rücken stechen ließ. Farrah kommentierte die Aktion begeistert mit: "Große 15 mit großen Geschenken in diesem Jahr!"

Anzeige Anzeige

Instagram / DPkjwFwDSph Farrah Abraham mit ihrer Tochter Sophia beim Tätowierer

Anzeige Anzeige

Instagram / sophialabraham Farrah Abraham (r.) mit ihrer Tochter Sophia und deren Tätowierer, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / farrahabraham Farrah Abraham mit ihrer Tochter Sophia