Diese Auflagen erwarten P. Diddy nach seiner Haftentlassung

Sean John Combs, besser bekannt als P. Diddy (55), hat seine besonderen Auflagen für die Zeit nach seiner Haftentlassung erfahren. Der Rapper, der wegen Verstößen gegen den sogenannten Mann Act zu einer Haftstrafe von über vier Jahren verurteilt wurde, muss sich im Anschluss an seine Haftzeit einer fünfjährigen überwachten Freilassung unterziehen. Dabei sind laut TMZ umfassende Maßnahmen vorgesehen, die unter anderem therapeutische Behandlungen und strikte Verhaltensregeln umfassen, wie das Verbot, Kontakt zu den Opfern des Falls aufzunehmen oder Waffen zu besitzen. Zusätzlich muss er sich jederzeit Durchsuchungen unterziehen lassen.

Besonderes Augenmerk liegt auf der Verpflichtung, an ambulanten Therapien teilzunehmen, die sich sowohl mit Suchtproblemen als auch mit psychischen Gesundheitsthemen beschäftigen. Auf Anweisung eines Gesundheitsdienstleisters kann auch die Einnahme von Medikamenten erforderlich werden. Zusätzlich wird Diddy an einem bewilligten Anti-Gewalt-Programm teilnehmen müssen. Dies steht im Zusammenhang mit einem Vorfall aus dem Jahr 2016, als ein brutaler Angriff auf Cassie (39), seine damalige Partnerin, in Los Angeles von einer Hotelüberwachungskamera aufgezeichnet wurde. In Diddys Häusern in Miami, Los Angeles und New York waren zudem Waffen mit entfernten Seriennummern entdeckt worden, was sein Verbot, Waffen zu besitzen oder Zugang zu ihnen zu haben, weiter untermauert.

Der Musiker und Unternehmer war vor Gericht von Anklagen wegen Sexhandels und Erpressung freigesprochen worden, jedoch in anderen Punkten schuldig gesprochen. Während er auf die Zuweisung in eine Haftanstalt wartet, hatte sein Anwaltsteam angeregt, ihn in eine niedrig gesicherte Einrichtung in New Jersey zu überstellen, die nahe an seinem Wohnsitz in New York liegt. Im Laufe seiner Karriere hatte Diddy nicht nur als Rapper große Erfolge, sondern auch als Mode- und Musikproduzent ein beeindruckendes Imperium aufgebaut. Trotz zahlreicher Höhen in seinem Leben steht er nun vor der Herausforderung, seine auferlegte Rehabilitation und die gesellschaftliche Wiedereingliederung zu meistern.

