Polizei beschlagnahmt Überwachungsvideos von D4vds Haus

Neue Wendung im Fall um Sänger D4vd (20) und den Tod der 14-jährigen Celeste Rivas: Die Polizei von Los Angeles hat sämtliche Überwachungsvideos aus dem von D4vd gemieteten Haus in den Hollywood Hills beschlagnahmt. Das bestätigte Hauseigentümer Malden Trifunovic gegenüber TMZ und betonte, die Videos bisher selbst nicht eingesehen zu haben, da er seinen Mietern ihre Privatsphäre zugestehen wollte. Besonders auf das Material der Außenkameras, die auf die Straße und den Gehweg vor dem Haus gerichtet sind, setzen die Beamten jetzt große Hoffnung: Es soll zeigen, ob Celeste vor ihrem mysteriösen Tod dort war und wann.

Laut Medienberichten soll D4vds Tesla am 5. September eine Straße vom Mietobjekt entfernt abgeschleppt worden sein – Tage später wurden in dem Wagen Celestes sterbliche Überreste in stark verwestem Zustand entdeckt. Den Mietvertrag für seine Villa in den Hollywood Hills habe D4vd kurz nach der ersten polizeilichen Untersuchung abrupt gekündigt, was Spekulationen über seine Beteiligung an dem Fall befeuerte. Die 14-Jährige, die aus einem schwierigen familiären Umfeld stammen soll, wurde inzwischen in Rowland Heights, Kalifornien, beigesetzt.

Aus dem Umfeld der beiden heißt es, D4vd und Celeste seien auf Partys und Treffen als Paar wahrgenommen worden. Gleichzeitig will man dort geglaubt haben, Celeste sei nicht 14, sondern 19 Jahre alt gewesen und habe die Universität USC besucht. Der Künstler, der als Social-Media-Star bekannt wurde, bewegt sich seit Längerem zwischen Studios, Bühnenauftritten und Szene-Events; sein Privatleben stand bislang selten im Vordergrund. Die Nachricht von Celestes Tod hat in den Kreisen, in denen sich die beiden aufhielten, für Bestürzung gesorgt, während Freunde und Bekannte versuchen, ihre letzten Begegnungen einzuordnen.

Getty Images D4vd, Musiker

