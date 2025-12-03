Fabio Knez kommentierte immer wieder Daryas Essverhalten

Die Verlobung von Fabio Knez und Darya Strelnikova (32) ist geplatzt. Das Reality-TV-Paar hat sich offiziell getrennt. Auf Instagram sorgt jetzt ein viraler Clip für Aufsehen, der Szenen aus der Beziehung zeigt. In dem Zusammenschnitt kommentiert Fabio wiederholt Daryas Essverhalten. Ein Beispiel: Als Darya genüsslich einen Burger isst, fragt sie Fabio: "Warum soll ich abnehmen?" Seine Antwort: "Für die Gesundheit, für die Optik." Weitere Szenen zeigen Fabio, wie er Daryas Mahlzeiten filmt und sarkastisch kommentiert, etwa: "Du frisst mir noch die Haare vom Kopf."

Die gezeigten Videos geben Einblicke in Momente, die offenbar nicht immer harmonisch verliefen. In einer Aufnahme beschreibt Fabio ein Gericht mit Speck, Käse und frittierter Kartoffel als "einfach nur Fett", während Darya es isst. In einem anderen Clip meint er zu ihr: "In letzter Zeit isst du ganz schön viel." Worauf Darya antwortet: "Das ist doch nicht viel." Dennoch bleibt Fabio bei seiner Einschätzung. Die teilweise abwertenden Kommentare in den Clips haben in den sozialen Medien für Kontroversen gesorgt – viele fragen sich, wie stark solche Aussagen die Beziehung belastet haben könnten.

Vor wenigen Tagen hatte Darya auf Instagram in einem emotionalen Video weitere Details zur Trennung preisgegeben. Sie bedankte sich bei ihrer Community für die Unterstützung und bat ihre Fans, von Schuldzuweisungen abzusehen. "Alles hat einen Grund. Es ist nicht der Kinderwunsch!", stellte das Model klar und erklärte, dass hinter jeder Beziehung zwei Menschen mit ihren eigenen Fehlern stehen. Die Influencerin betonte, dass die Öffentlichkeit nur einen Bruchteil der gemeinsamen Zeit miterlebt habe. "Wir haben vielleicht zwei Prozent gezeigt", so die Content Creatorin, wollte aber die wahren Gründe vorerst nicht preisgeben.

Imago Fabio Knez und Darya Strelnikova bei der Premiere der D&D Promi Charity Poker Night in der Historischen Stadthalle Wuppertal

Instagram / fabioknez Fabio Knez, Realitystar

Instagram / darya Darya Strelnikova, November 2025