Fans wütend wegen Fabio Knez' Worten zu Daryas Essverhalten

Fabio Knez und Darya Strelnikova (32) haben offiziell ihre Trennung bekanntgegeben, doch damit scheint der Wirbel um das Ex-Paar noch lange nicht vorbei zu sein. Auf Instagram sorgt derzeit ein viral gegangener Clip für Aufregung, in dem der Reality-TV-Star mehrfach abfällige Bemerkungen über das Essverhalten des Models macht. Unter dem Video finden sich zahlreiche empörte Kommentare von Nutzern. Viele äußern Unverständnis über Fabios Verhalten. "Was ist er für einer?", schreibt ein Fan, während ein zweiter hinzufügt: "Das auch noch zu posten ist verrückt." Weitere Kommentare richten sich direkt an Darya: "Sie soll froh sein, dass sie ihn los ist."

Der zusammengeschnittene Clip zeigt mehrere Szenen, in denen Fabio Daryas Essgewohnheiten verurteilt. Die Fans verteidigen die Influencerin in der Kommentarspalte energisch und fordern mehr Respekt. Einige werfen dem früheren Dschungelcamp-Kandidaten vor, sein Verhalten lange hinter vermeintlichem Humor versteckt zu haben – lustig finden sie seine Worte aber ganz und gar nicht. "Endlich sagt es mal wer, die meisten haben das immer mit 'das ist eben sein Humor' schöngeredet", schreibt ein Nutzer.

Trotz der vielen Kommentare, die Darya Mut zusprechen und ihr versichern, dass sie ohne den Reality-TV-Star besser dran sei, zeigte sich das Model zuletzt angeschlagen. In einem Video in ihrer Social-Media-Story saß die Influencerin mit müdem Blick und im Bademantel vor der Kamera und gestand offen: "Ich bin richtig erschöpft, ich bin richtig müde – obwohl ich neun Stunden geschlafen habe." Sie habe eigentlich viel zu erledigen, doch ihre Energie reiche gerade nicht aus. "Meine Batterien sind auf null gerade", gab sie ehrlich zu.

Instagram / fabioknez Fabio Knez und Darya Strelnikova, Realitystars

Instagram / darya Darya Strelnikova und Fabio Knez, Juli 2025

Instagram / darya Darya Strelnikova, Model

