Diese Stars wollten Elphaba in den "Wicked"-Filmen spielen

Das Filmmusical Wicked ist zurzeit in aller Munde. Die Hauptdarstellerin Cynthia Erivo (38) erreichte mit ihrer Rolle als Elphaba Thropp ein neues Level an Erfolg – ein Schicksal, das sich noch viele weitere Sängerinnen und Schauspielerinnen erhofft hatten. In einem Interview mit The Hollywood Reporter verriet zum Beispiel Jordin Sparks (35): "Ja, ich habe für Elphaba vorgesprochen. Es war eine wirklich coole Erfahrung. Ich war einfach so dankbar, dass ich überhaupt in Betracht gezogen wurde, dass ich überhaupt die Möglichkeit hatte, daran teilzunehmen."

Überraschenderweise wurde auch Ariana Grande (32) für den Job in Betracht gezogen, bevor ihre Besetzung als Glinda feststand. Zu Gast im "Sentimental Man"-Podcast verriet sie, dass sie dazu überredet wurde, auch für Elphaba vorzusprechen. "Insgeheim wusste ich, dass ich nur für Glinda bestimmt war", erinnerte sich die "Side To Side"-Interpretin. Ein Vorsprechen hatten auch die Musicaldarstellerin Phylicia Pearl Mpasi und die How I Met Your Mother-Bekanntheit Cristin Milioti (40). Am Ende konnte sich Cynthia jedoch gegen ihre Konkurrentinnen durchsetzen und in die grünen Fußstapfen treten.

Das Musical "Wicked", das seine Erfolgsgeschichte seit 2003 am Broadway schreibt, hat mit seiner Verfilmung hohe Erwartungen geweckt. Ariana und Cynthia brachten in der Vergangenheit bereits Erfahrungen aus den Bereichen Gesang und Schauspiel mit, die sie nun zu diesen heißbegehrten Rollen führten. Die Britin verfolgte während des Drehs außerdem eine stringente Sportroutine. Gegenüber People berichtete sie, dass sie jeden Tag vor der Arbeit zwei Stunden Sport gemacht habe. Dadurch blieb wenig Zeit für Erholung: "Ich bekomme nicht viel Schlaf, wenn ich diese Dinge mache. Ich habe versucht, die zwei oder drei Stunden, die ich bekomme, auch sehr gut zu schlafen."

Anzeige Anzeige

Imago Cynthia Erivo als Elphaba in "Wicked: For Good"

Anzeige Anzeige

Getty Images Jordin Sparks, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Cristin Milioti, November 2025