Süßer Moment: Siria Longo teilt Mama-Glück mit ihren Fans

Siria Longo schwebt im Mutterglück! Vor genau zwei Monaten erblickte ihre kleine Tochter Elea das Licht der Welt und stellte das Leben des Realitystars komplett auf den Kopf. In ihrer Instagram-Story teilte die frischgebackene Mama nun ein zuckersüßes Foto mit ihrem Baby – das Gesicht der kleinen Elea ist darauf allerdings zensiert. Dazu schrieb Siria: "Zwei Monate pures Wunder. Du hast mein Herz, mein Leben und meine Welt verändert – und gezeigt, wie unendlich groß Liebe sein kann." Ihre Fans im Netz zeigen sich begeistert von diesem innigen Familienmoment.

Seit der Geburt scheint die ehemalige Temptation Island-Teilnehmerin ihr Glück kaum fassen zu können. Für Siria hat sich das Leben um 180 Grad gewendet – und das im besten Sinne. Sie genießt jede Sekunde mit ihrer kleinen Prinzessin und lässt ihre Follower regelmäßig an diesem neuen Lebenskapitel teilhaben. Schon während der Schwangerschaft hatte sie ihre Community intensiv mitgenommen und voller Vorfreude der Geburt von Elea entgegengefiebert. Seitdem zeigt sie immer wieder, wie stark und innig ihre Bindung zu ihrem Baby ist.

Dass Elea einen besonderen Platz in ihrem Leben hat, bewies Siria bereits vor wenigen Wochen, als sie sich den Namen ihrer Tochter als Tattoo stechen ließ. Auf Instagram präsentierte sie damals stolz den filigranen Schriftzug an ihrem Hals, den sie als Zeichen ihrer tiefen Verbindung zu ihrem Baby gewählt hatte. Für Siria beginnt nun ein ganz neues Kapitel – doch eines scheint klar: Mit Elea an ihrer Seite könnte es kaum schöner sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / siriapl Siria Longo mit ihrer Tochter Elea, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / siriapl Siria Longo mit ihrem Baby, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / siriapl Siria Longo, August 2025