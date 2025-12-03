Wie süß: Timothée Chalamet legt sich einen kleinen Welpen zu

Timothée Chalamet (29) darf ein neues Familienmitglied begrüßen. Am Dienstag verzückt der Schauspieler seine Fans auf Instagram mit putzigen Fotos mit seinem neuen Welpen. In einer Fotoreihe sind mehrere Bilder, die ihn auf dem Sofa kuschelnd mit dem Hundebaby zeigen. Dieser liegt ausgestreckt, schlummernd neben seinem Herrchen und scheint sich sichtlich wohlzufühlen. Rasse oder Name des Vierbeiners verrät Timothée nicht. Er kommentiert den Beitrag nur mit: "Welpe. Marty Supreme Christman Day." Letzteres ist eine Anspielung auf seinen aktuellen Film, das Sportdrama "Marty Supreme", das im Februar 2026 Premiere feiern wird.

Timothée behält bisher ebenfalls für sich, ob sein neuer Hundekumpel seine Partnerin Kylie Jenner (28) schon kennenlernen durfte. Das Paar hält seine Beziehung aber grundsätzlich eher aus der Öffentlichkeit heraus, sodass ihre Fans nur selten Einblicke in ihr Privatleben bekommen. Ein gemeinsamer Hund könnte aber der erste Schritt zu einer gemeinsamen Familie sein. Kylie ist zwar schon Mutter von zwei Kindern, aber es gibt immer wieder Gerüchte, dass sie sich auch mit Timothée Nachwuchs vorstellen könnte. Und der Hollywoodstar scheint nicht abgeneigt zu sein. Erst vor wenigen Wochen heizte er die Gerüchteküche selbst an, als er im Interview mit Vogue andeutete, die Familienplanung "könne auf dem Radar stehen". Mehr wollte er aber nicht verraten.

Neben Spekulationen über die Zukunftspläne von Timothée und Kylie halten sich auch Trennungsgerüchte hartnäckig. Zuletzt gab die Geburtstagsparty von Kylies Mutter Kris Jenner (70) wieder Anlass für Vermutungen. Der 29-Jährige fehlte nämlich. Fans spekulierten im Netz fleißig, dass seine Abwesenheit mit einer Trennung zusammenhing. Im Nachhinein stellte sich aber heraus, dass Timothée sich auf so großen Veranstaltungen einfach nicht wohlfühlt. Kris feierte ihren runden Geburtstag mit einer gewaltigen Party und etwa 300 Gästen. "Events wie diese sind einfach nicht Timothées Sache. Er ist schüchtern, privat und ehrlich gesagt ein bisschen überwältigt von diesem ganzen Kardashian-Medienzirkus. Die roten Teppiche, die Kameras, der Lärm – das ist nicht seins", erklärte ein Insider gegenüber OK!.

Instagram / tchalamet Timothée Chalamet mit seinem Welpen, Dezember 2025

Instagram / tchalamet Timothée Chalamet und sein Welpe

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der 70. David di Donatello Zeremonie in Rom, Mai 2025

