Siria Longo teilt Foto aus erstem Urlaub mit Tochter Elea

Realitystar Siria Longo hat auf Instagram bezaubernde Einblicke in ihren ersten Familienurlaub gegeben. Gemeinsam mit Tochter Elea, die im Sommer das Licht der Welt erblickte, und ihrem Partner Alessio genießt sie eine entspannte Auszeit. Auf einem der geteilten Bilder sitzt die kleine Familie auf einer Steintreppe: Alessio und Siria strahlen überglücklich in die Kamera, während Baby Elea auf dem Schoß ihrer Mutter sitzt.

"Erster Familienurlaub. Wir hätten uns keinen schöneren Ort vorstellen können", schwärmt Siria in ihrem Beitrag. Die kleine Familie genießt ihre Auszeit im malerischen Tricase in Italien – den Ort markierte Siria auch in ihrem Beitrag. Die harmonischen Schnappschüsse zeigen, wie sie, Alessio und Baby Elea die ruhige Zeit am Meer nutzen, um nach den aufregenden ersten Wochen mit Neugeborenem Kraft zu tanken und ihr neues Familienglück in vollen Zügen zu genießen.

Die Geburt ihrer Tochter scheint für Siria, die als Temptation Island-Verführerin bekannt wurde, ein völlig neues Kapitel des Glücks aufgeschlagen zu haben. Auf Social Media teilt sie regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben, ohne zu viel preiszugeben. Für viele, die sie online begleiten, wirkt gerade diese Mischung aus Nahbarkeit und Zurückhaltung besonders authentisch.

Instagram / siriapl Siria Long, Alessio und ihre Tochter Elea, Italien 2025

Instagram / siriapl Siria und Alessio am Strand, März 2025

Instagram / siriapl Siria Longos Tochter