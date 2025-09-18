Damit hat Neumama Siria Longo seit der Geburt zu kämpfen

Siria Longo hat in ihrer Instagram-Story Einblicke in ihr aktuelles Leben als junge Mutter gegeben. Dort beschreibt sie, wie herausfordernd ihr Alltag momentan ist: "Die momentanen Herausforderungen sind Erschöpfung und Müdigkeit. Mein Körper und Geist laufen dauernd im 'On'-Modus – wirkliche Pausen sind selten." Neben physischen Strapazen erlebt sie auch ein emotionales Auf und Ab zwischen Sorgen und Glücksmomenten. Besonders die fehlende Zeit für sich selbst belastet sie. "Es fehlt mir manchmal, einfach nur ich zu sein", so Siria.

Besonders die Suche nach einer Balance zwischen den Bedürfnissen ihres Babys und der Zeit für sich selbst scheint Siria stark zu beschäftigen. Sie gab zu: "Ich ertappe mich oft dabei, dass ich mein Baby am liebsten keine Sekunde aus den Augen lassen will. Gleichzeitig merke ich dann, wie sehr mir die Zeit für mich selbst fehlt – und ich motze darüber." Dieses innere Hin und Her zwischen Festhalten und Loslassen würde sie aktuell noch auszubalancieren versuchen.

Neben ehrlichen Worten über die aktuellen Herausforderungen als frischgebackene Mama teilt die ehemalige Temptation Island-Verführerin aber auch die schönen Seiten des Mutterseins. Erst vor wenigen Wochen postete sie ein zuckersüßes Foto mit ihrem Nachwuchs und schrieb dazu: "Zwei Monate pures Wunder. Du hast mein Herz, mein Leben und meine Welt verändert – und gezeigt, wie unendlich groß Liebe sein kann." Ihre Fans reagierten begeistert auf den privaten Schnappschuss.

Anzeige Anzeige

Instagram / siriapl Siria Longo, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / siriapl Siria Longo und ihr Freund Alessio, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / siriapl Siria Longo mit ihrer Tochter Elea, August 2025

Anzeige