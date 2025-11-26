Pretty in Pink: Reality-TV-Urgestein rückt im Promihof nach

In der 15. Folge von Der Promihof gab es frischen Wind, denn keine Geringere als Laura Morante (34) zog in die Promi-WG ein und brachte dabei eine echte Farbbombe mit sich. Komplett in pinken und rosafarbenen Tönen gekleidet, inklusive farblich passendem Cowboyhut und Koffer, marschierte die Reality-TV-Expertin auf den Hof. Auch wenn einige zunächst skeptisch waren, wurde sie von den meisten ihrer Mitbewohner herzlich begrüßt. "Der Empfang war sehr liebevoll, ich habe mich sehr gefreut", erzählte Laura glücklich. Sandra Sicora (33) konnte sich allerdings einen Seitenhieb nicht verkneifen und kommentierte, dass Laura mit ihrem Beach-Outfit wohl am Thema vorbeigehauen habe: "Ich glaube, sie hat sich vertan, weil wir sind auf einem Bauernhof."

Kurz bevor Laura ihren großen Auftritt hatte, musste sich jedoch eine andere Prominente aus der Show verabschieden. Nach einer emotionalen Abstimmung war es Emma Fernlund (24), die von ihren Mitstreitern herausgevotet wurde. Vor allem Jenny Grassl (25) ließ kein gutes Haar an der Influencerin: Sie kritisierte ihr Verhalten gegenüber Ina Kina, denn Emma bandelte mit Tim Kühnel an, obwohl er kurz zuvor noch mit ihrer Mitstreiterin geknutscht hatte. "Ich würde so etwas nie hier drin machen, wenn sie deine Bezugsperson ist", schoss Jenny unter anderem gegen Emma.

Mit Lauras Einzug bekommt die Gruppe eine erfahrene Lady aus dem Business, denn die einstige Teilnehmerin der ersten Staffel von Love Island ist ein bekanntes Gesicht im Reality-TV. Neben dieser Show sorgte auch ihre rund zweijährige Beziehung mit Mike Heiter (33) in der Vergangenheit für viele Schlagzeilen. Zudem nahm Laura an Are You The One?, Kampf der Realitystars oder "We love Lloret" teil. Jüngst war sie außerdem bei The 50 mit von der Partie.

RTLZWEI Location von "Der Promihof"

RTLZWEI Laura Morante in "Der Promihof" 2025

RTLZWEI Laura Morante und Aurelia Lamprecht in "Der Promihof"