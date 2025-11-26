"Bestes Kapitel": Olivia Culpo schwärmt vom Leben als Mama

Olivia Culpo (33) genießt die Freuden des Mutterseins in vollen Zügen. Im Juli 2025 brachte das Model ihre Tochter Colette zur Welt – und seither kann sie von ihrem neuen Glück offenbar nicht genug bekommen. Auf Instagram teilte sie nun eine Reihe herzerwärmender Fotos, die intime Einblicke in ihren Alltag geben. Die Bilder zeigen unter anderem Kuschelmomente mit ihrer kleinen Tochter, gemeinsames Schlafen und eine Szene, in der die Familie – inklusive des Familienhundes – Zeit miteinander verbringt. Auch ein Schnappschuss vom Besuch eines Football-Spiels, bei dem Colette ihren Papa Christian McCaffrey (29) anfeuerte, ist dabei. Begleitend zu den Fotos schrieb die frischgebackene Mutter: "Leben als Mama... bestes Kapitel bisher."

Noch ist die Geburt ihrer Kleinen nicht mal ein Jahr her, doch scheint Olivia bereits über weiteren Nachwuchs nachzudenken. Unter dem Titel "Wenn sie schon nach Baby Nummer zwei fragen" teilte sie ein Video auf TikTok, in dem sie stillend mit ihrem Baby im Arm im Sessel sitzt und von ihrer Mutter gefragt wird: "Darf es noch etwas sein?" Bezogen auf die Frage, ob es noch ein weiteres Baby sein darf, antwortete die Unternehmerin im Video: "Nein danke, ich bin gut versorgt." Wie sie in ihrer Bildunterschrift verrät, scheint der Gedanke aber gar nicht so abwegig. "Das ist ein guter Witz, denn ich frage mich gerade genau dasselbe", schrieb sie.

Olivia und Christian sind seit 2019 miteinander liiert. Im April 2023 hielt der NFL-Star um die Hand seiner Liebsten an, woraufhin sie sich dann im Juli 2024 bei einer glamourösen Hochzeit in Watch Hill, Rhode Island, das Jawort gegeben haben. Genau ein Jahr später krönten sie ihr Liebesglück mit der Geburt der kleinen Colette. Dass sie das Licht der Welt erblickte, machte das Paar mit einer Reihe an süßen Aufnahmen aus dem Krankenhaus publik.

Instagram /oliviaculpo Olivia Culpo mit Tochter Colette, November 2025

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey mit Tochter Colette und ihrem Familienhund

Instagram / oliviaculpo Christian McCaffrey und seine Tochter