Das sind die Netflix-Highlights pünktlich zu Weihnachten
Netflix legt im Dezember 2025 die großen Geschenke unter den Baum: Ab 1. Dezember haut der Streamingdienst Woche für Woche neue Serien und Filme raus, die pünktlich unterm Weihnachtsbaum für Unterhaltung sorgen. Der Höhepunkt: das Mega-Finale von "Stranger Things" am 25. Dezember und die letzten Episoden am 31. Dezember. Davor kehrt "Emily in Paris" am 18. Dezember mit Staffel 5 zurück. Bei den Filmen bringt Netflix "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" mit Daniel Craig (57) am 12. Dezember, die RomCom "My Secret Santa" mit Alexandra Breckenridge (43) und Ryan Eggold (41) am 3. Dezember – und an Heiligabend das Drama "Goodbye June" mit Kate Winslet (50).
Serienjunkies können sich außerdem auf die sechste Staffel von "The Rookie" zum Monatsstart freuen, das spanische Krimi-Frischfleisch "Stadt der Schatten" am 12. Dezember und das Finale der Animationsreihe "Tomb Raider: The Legend of Lara Croft" am 11. Dezember. Für Reality-Fans gibt’s die zweite Staffel von "Owning Manhattan" ab 5. Dezember sowie das italienische "Love is Blind"-Spin-off zum 1. Dezember. Das Kids-Programm liefert neue Folgen von "CoComelon: Unser Viertel" (1. Dezember) und "Die tierischen Fälle von Kit und Sam" (15. Dezember). Sportlich wird’s am 25. Dezember mit "Christmas Game Day – Live NFL Games", wenn Cowboys vs. Commanders und Lions vs. Vikings live über den Bildschirm flitzen.
Bei den Filmen setzt Netflix auf Abwechslung zwischen Kuscheldecke und Nervenkitzel: Der norwegische Monsterhit "Trolls 2" knallt zum 1. Dezember rein und Romantiker kommen mit der südafrikanischen Komödie "Love and Wine" am 5. Dezember auf ihre Kosten. Stand-up-Unterhaltung liefert "Matt Rife: Unwrapped", internationale Dramen wie "I Wish You Had Told Me" und "The Great Flood" sorgen für Gänsehaut. Die Musikdoku "Lali: Time To Step Up" bringt Schwung unter den Baum.