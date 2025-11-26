Das sind die Netflix-Highlights pünktlich zu Weihnachten

Netflix legt im Dezember 2025 die großen Geschenke unter den Baum: Ab 1. Dezember haut der Streamingdienst Woche für Woche neue Serien und Filme raus, die pünktlich unterm Weihnachtsbaum für Unterhaltung sorgen. Der Höhepunkt: das Mega-Finale von "Stranger Things" am 25. Dezember und die letzten Episoden am 31. Dezember. Davor kehrt "Emily in Paris" am 18. Dezember mit Staffel 5 zurück. Bei den Filmen bringt Netflix "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" mit Daniel Craig (57) am 12. Dezember, die RomCom "My Secret Santa" mit Alexandra Breckenridge (43) und Ryan Eggold (41) am 3. Dezember – und an Heiligabend das Drama "Goodbye June" mit Kate Winslet (50).

Serienjunkies können sich außerdem auf die sechste Staffel von "The Rookie" zum Monatsstart freuen, das spanische Krimi-Frischfleisch "Stadt der Schatten" am 12. Dezember und das Finale der Animationsreihe "Tomb Raider: The Legend of Lara Croft" am 11. Dezember. Für Reality-Fans gibt’s die zweite Staffel von "Owning Manhattan" ab 5. Dezember sowie das italienische "Love is Blind"-Spin-off zum 1. Dezember. Das Kids-Programm liefert neue Folgen von "CoComelon: Unser Viertel" (1. Dezember) und "Die tierischen Fälle von Kit und Sam" (15. Dezember). Sportlich wird’s am 25. Dezember mit "Christmas Game Day – Live NFL Games", wenn Cowboys vs. Commanders und Lions vs. Vikings live über den Bildschirm flitzen.

Bei den Filmen setzt Netflix auf Abwechslung zwischen Kuscheldecke und Nervenkitzel: Der norwegische Monsterhit "Trolls 2" knallt zum 1. Dezember rein und Romantiker kommen mit der südafrikanischen Komödie "Love and Wine" am 5. Dezember auf ihre Kosten. Stand-up-Unterhaltung liefert "Matt Rife: Unwrapped", internationale Dramen wie "I Wish You Had Told Me" und "The Great Flood" sorgen für Gänsehaut. Die Musikdoku "Lali: Time To Step Up" bringt Schwung unter den Baum.

Anzeige Anzeige

Netflix Sadie Sink in "Stranger Things"

Anzeige Anzeige

Giulia Parmigiani / Netflix Lily Collins als Emily in "Emily in Paris"

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Craig bei der Special Screening von "Wake Up Dead Man" im SVA Theater in New York

Anzeige