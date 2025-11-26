Deswegen gab "Bachelor in Paradise"-Devin Mimi seine Rose

In der fünften Folge Bachelor in Paradise sorgte Devin Dayan für emotionale Szenen. Sein Flirt mit Kandidatin Mimi Gwozdz (31) schien vielversprechend zu beginnen, doch dann distanzierte sie sich plötzlich von dem Reality-TV-Star. Die plötzliche Wendung kam für Devin völlig überraschend: Er vergoss nicht nur Tränen, sondern spielte sogar mit dem Gedanken, die Show zu verlassen. Im Interview mit Promiflash gibt er nun Einblicke in seine damalige Gefühlslage und erklärt, warum er sich letztlich doch entschied, Mimi seine Rose zu überreichen: "Wenn ich Gefühle für jemanden habe, dann kann ich das nicht einfach wegschmeißen, das war mein Gedanke", erklärt er.

Der ehemalige Bachelorette-Gewinner betont, dass er, solange er noch einen Funken Hoffnung habe, immer versuchen werde, den gemeinsamen Weg fortzusetzen. Doch Mimi machte es ihm nicht leicht: Sie zog sich zurück, da ihr alles zu schnell ging und sie auch andere Männer im Blick hatte – das traf Devin hart: "Nach dem ganzen Hin und Her und dem Stress mit Janine habe ich gedacht, dass ich endlich angekommen bin und mit Mimi eine Frau gefunden habe, mit der es im Paradies wirklich etwas werden könnte. In dem Moment hat sich für mich alles irgendwie in Luft aufgelöst und ich war total lost."

Kurz vor der zweiten Nacht der Rosen spitzte sich die Lage zu. Die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit gestand Jan Kelle offen, dass sie sich nicht festlegen wolle und auch Interesse daran habe, ihn und Jan Hoffmann kennenzulernen. Die Aussagen setzten Jan K. unter Druck, denn Devin war sein bester Freund – trotzdem konnte er ihm nicht die ganze Wahrheit sagen. Der Hobbygitarrist nimmt das jedoch gelassen. "Ich weiß, dass Mimi ihn darum gebeten hat, es mir nicht zu sagen, damit sie es mir selbst sagen kann. Deswegen ist es für mich völlig in Ordnung, am Ende hat er es ja auch gesagt", betont er gegenüber Promiflash.

RTL "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer Devin Dayan und Mimi Gwozdz

RTL "Bachelor in Paradise"-Kandidat Devin Dayan

RTL Jan Kelle und Devin Dayan bei "Bachelor in Paradise" 2025