Endlich bestätigt: Sie wird Anna Wintours Vogue-Nachfolgerin

Anna Wintour (75), seit 1988 das ikonische Gesicht der amerikanischen Vogue, hat einen bedeutenden Schritt gemacht: Sie gibt die operative Leitung der Kultzeitschrift ab. Chloe Malle, 39 Jahre alt, hat die Position der Head of Editorial Content übernommen. Dies wurde am 2. September von der Chefin höchstpersönlich per Vogue bekannt gegeben. Mit beeindruckenden 14 Jahren Erfahrung bei der Online-Ausgabe der Modezeitung, darunter eine erfolgreiche Zeit als Co-Moderatorin des Podcasts "The Run-Through", hat Chloe sich als ideale Nachfolgerin erwiesen. Anna erklärte in einer Mitteilung, dass es entscheidend sei, die richtige Person zu finden, um sich auf das globale Wachstum der Vogue zu konzentrieren.

Chloe Malle, die als herausragende Kraft in der Medienlandschaft gilt, hat insbesondere im digitalen Bereich beachtlichen Erfolg erzielt. Seit sie im Herbst 2023 Vogue.com leitete, verdoppelte sich der direkte Website-Traffic, was das Interesse an der Marke erheblich steigerte. Der Erfolg ist nicht nur in den Zahlen zu sehen, sondern auch in der Wirkung bei Großveranstaltungen wie der Met Gala. Anna beschreibt Chloe als "Geheimwaffe" mit einem unübertroffenen Weitblick für Modetrends. Chloe selbst äußert sich begeistert über ihre neue Rolle und die Möglichkeit, weiterhin von Anna lernen zu können.

Der Abschied von Anna aus der operativen Rolle bedeutet nicht das Ende ihrer Karriere. Die Modeikone wird als Global Chief Content Officer von Condé Nast die internationale Expansion des Magazins betreuen. Chloe, die in Manhattan lebt, tritt in große Fußstapfen und bringt frischen Wind in die Modewelt. Ihre Ernennung hatte sich bereits angekündigt, da sie von Anfang an als Favoritin galt und in der Redaktion äußerst beliebt ist. Während Anna ihre internationale Vision weiterentwickelt, erwartet die Modewelt gespannt die bevorstehende Ära unter Chloes Führung.

Getty Images Anna Wintour bei der Met Gala 2024

Getty Images Chloe Malle bei der Met-Gala, 2023

Getty Images Anna Wintour bei der Met Gala 2022

