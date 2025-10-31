Herzogin Meghan setzt beruflich auf mehr Eigenständigkeit

Herzogin Meghan (44) hat sich bei der Paris Fashion Week Anfang Oktober stilvoll in Szene gesetzt. In einem maßgeschneiderten Ensemble von Designer Pierpaolo Piccioli, dem kreativen Kopf von Balenciaga, saß sie in der ersten Reihe der Frühjahr-/Sommer-Show 2026. Neben Modegrößen wie Anna Wintour (75) genoss die ehemalige Schauspielerin das Rampenlicht. Ein Insider verriet Us Weekly, dass Meghan sich sehr auf diesen Auftritt gefreut habe: "Das ist ein großes Statement, was ihre zukünftige Richtung betrifft." Mit mehreren Projekten wie ihrer Lifestyle-Marke und Aktivitäten in der High-Fashion-Welt betont Meghan zunehmend ihren Weg als eigenständige Marke.

Die berufliche Distanzierung von Prinz Harry (41) gehört laut Insidern zu Meghans bewusster Strategie. Während sie durch hochkarätige Auftritte und neue Partnerschaften ihren Namen in der Lifestyle- und Modewelt etabliert, widmet sich Harry weiterhin leisen, wohltätigen Aufgaben. Der Herzog von Sussex unterstützt Meghans Entscheidungen voll und ganz. Für Harry sei es wichtig, dass Meghan an etwas arbeite, das sie erfüllt, während er sich mit Veranstaltungen wie den Invictus Games beweist. Experten sehen dabei Vorteile für beide: Die Verstärkung individueller Profile stärke langfristig auch ihre gemeinsame Basis.

Privat scheint es harmonisch zwischen den Sussexes zu laufen. Erst kürzlich genossen sie gemeinsam mit ihren Kindern, Archie und Lilibet, einen fröhlichen Familienausflug zu einem Kürbishof in Kalifornien. Der Fokus auf ihr Familienleben bleibt trotz beruflicher Ambitionen erhalten. Meghans offene und entspannte Haltung spiegelt sich auch in solchen Momenten wider, die sie gern mit ihrer wachsenden Fangemeinde teilt. Dieses Gleichgewicht zwischen Familienidyll und persönlichem Erfolg scheint Meghan weiter aufblühen zu lassen, während Harry zufrieden an ihrer Seite bleibt.

Imago Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2021

Getty Images Anna Wintour und Herzogin Meghan beim US-Open-Finale

Instagram / meghan Herzogin Meghan und ihre Tochter Lilibet, 2025