Das denkt Anna Wintour über "Der Teufel trägt Prada"

Anna Wintour (75), die berühmte Modeexpertin und langjährige Chefredakteurin der Vogue, hat ihre Meinung zu "Der Teufel trägt Prada" geäußert. In einem Interview im Podcast "The New Yorker Radio Hour" erinnerte sie sich an den Film und die Premiere im Jahr 2006. Sie verriet, dass sie damals völlig unvorbereitet und in Prada gekleidet zur Veranstaltung erschien. Der Vergleich zwischen ihr und der von Meryl Streep (76) gespielten strengen Chefredakteurin Miranda Priestly war zu jener Zeit ein heißes Thema. "Die Modeindustrie war so süß und besorgt darüber, dass der Film mich in ein schwieriges Licht rücken könnte", erinnerte sie sich. Doch diese Bedenken wurden schnell zerstreut: Anna fand den Film "sehr unterhaltsam und sehr lustig" und lobte besonders die Schauspielerei von Meryl und Emily Blunt (42).

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch von Lauren Weisberger, die einst Assistentin von Anna war. Seit seiner Veröffentlichung wird gemunkelt, dass die von Meryl gespielte Figur an die berühmte Modeikone angelehnt ist – etwas, das die Autorin stets dementiert hat. Anna nimmt es mittlerweile jedoch mit Humor, auch wenn sie anfangs von den Vergleichen überrascht war. Sie verriet sogar, dass die Verbindung mit Miranda oft für Scherze sorgt, insbesondere zwischen ihr und Prada-Designchefin Miuccia Prada (76).

Obwohl Anna kürzlich als Chefredakteurin von Vogue zurücktrat, bleibt sie weiterhin im Unternehmen als globale Content-Chefin aktiv. Ihre Nachfolgerin im operativen Geschäft, Chloe Malle, übernimmt eine Zeitschrift, die von Annas unverwechselbarem Stil geprägt wurde. Unterdessen laufen die Vorbereitungen für den heiß ersehnten zweiten Teil von "Der Teufel trägt Prada" auf Hochtouren. Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit einer ikonischen Filmwelt freuen.

Getty Images Anna Wintour, Mai 2025

IMAGO / MediaPunch Anne Hathaway und Meryl Streep am Set von "Der Teufel trägt Prada 2", Juli 2025

Getty Images Chloe Malle bei der Met-Gala, 2023