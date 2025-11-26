Details zur Beerdigung der Kessler-Schwestern (†89) bekannt

Die letzten Details zur Beerdigung der Kessler-Zwillinge Ellen (89) und Alice (89), die am 17. November gemeinsam aus dem Leben schieden, sind nun bekannt. Nach Bild-Informationen wollen die beiden ihre letzte Ruhe auf dem Waldfriedhof in Grünwald finden. Eine öffentliche Trauerfeier oder große Abschiedszeremonie soll es, wie von ihnen zu Lebzeiten gewünscht, nicht geben. Die Urnen der beiden Sängerinnen werden in einem schlichten und stillen Akt in das Grab ihrer Mutter Elsa beigesetzt – ohne Gäste, Reden oder großes Aufsehen.

Nach außen war ihr Tod ein weltweit beachtetes Ereignis, doch für sich selbst hatten Ellen und Alice ein bescheidenes Ende gewählt. Seit 2023 waren sie Mitglied eines Berliner Vereins für begleitete Sterbehilfe, um sicherzustellen, dass sie ihr Leben selbstbestimmt beenden konnten. "Im Tode mit unserer geliebten Mutti vereint. So hätten wir es gern", erklärte Ellen im vergangenen Jahr gegenüber der Zeitung ihre Pläne. Bereits zu Lebzeiten entfernten sie sich immer weiter vom Rampenlicht, genossen ihre Ruhe in Grünwald und verbrachten ihre Tage mit Freunden und kulturellen Unternehmungen.

Das Zwillingspaar, das in den 1950er Jahren internationale Berühmtheit erlangte, verzichtete auf große Gesten, sowohl im Leben als auch nach dem Tod. Mit außergewöhnlichem Talent und einer unverwechselbaren Bühnenpräsenz begeisterten sie einst das Publikum unter anderem im Pariser Lido, wo sie den Spitznamen "Die Beine" erhielten. Nach einer erfolgreichen Karriere entschieden sie sich nach etwa sieben Jahrzehnten, aus der Öffentlichkeit zurückzutreten. Ihre letzten Jahre verbrachten sie im engsten Kreis, ein Leben, das geprägt war von gemeinsamer Liebe, Bescheidenheit und dem festen Wunsch, selbst über ihr Schicksal zu bestimmen.

Getty Images Alice und Ellen Kessler, Entertainerinnen

Getty Images Alice und Ellen Kessler im Jahr 2013

Getty Images Alice und Ellen Kessler präsentieren die neue Pariser Frisur "Physalis", kreiert von Carita und Alexandra, 25. Januar 1956