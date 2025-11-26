Trotz Kuscheldecken-Allianz: Sie fliegt aus "Der Promihof"

Es war wieder Zeit fürs große Ausmisten bei Der Promihof – und dieses Mal traf es ausgerechnet einen der Köpfe der Kuscheldecken-Allianz. In der Nominierungsrunde am späten Abend im Hof, mitten zwischen Heuballen und Feuertonne, legte Paco Herb überraschend los. "Ich nominiere heute meinen Liebling: Fritz", erklärte er vor allen. Zunächst sammelte tatsächlich Fritz die ersten beiden Stimmen ein. Doch dann drehte sich die Stimmung rasant und die Mistgabeln der Mitbewohner zeigten plötzlich auf Emma Fernlund (24). Am Ende stand fest: Die blonde Influencerin muss die Show verlassen. Ob sie jedoch bald zurückkehren wird? Denn schon vorab wurde verraten, dass ihr und Tim beim Sex ein Kondom reißt – dies wurde bisher nicht ausgestrahlt.

Begründet wurde der Stimmungsumschwung vor allem mit Emmas Verhalten gegenüber Ina Kina. In der hitzigen Diskussion fielen deutliche Worte. Jenny Grassl (25) wetterte: "Ich habe erfahren, dass erst Ina etwas mit Tim hatte und am nächsten Tag hattet ihr was." Emma wies das empört zurück: "Von einer Jenny brauche ich mir schon mal gar nichts anhören." Doch die gelernte Hotelfachfrau blieb hart und hielt ihr vor, die Gefühle anderer zu übergehen: "Ich würde so etwas nie hier drin machen, wenn sie deine Bezugsperson ist." Schließlich das vernichtende Fazit von Jenny: "Du nimmst keine Rücksicht auf sie. Ich finde dein Verhalten sehr peinlich." Damit war der Kurs klar – die Mehrheit legte ihr Veto gegen Emma ein.

Nach Emmas Aus fragten sich einige der Promihof-Bewohner, ob Tim nun Liebeskummer habe. Als Giulia Siegel (51) ihn darauf ansprach, ob er ein wenig "verliebt" sei, stellte er klar: "Es war alles schön und hat alles so weit Spaß gemacht. Spätestens nach Love Island und auch AYTO letztes Jahr bin ich weg von dem Gedanken, dass ich sage, ich lerne eine Person in einer Show wirklich kennen." Gegenüber der Kamera im Einzelinterview betonte der Realitystar zudem: "Das ist so krass, Leute kommen die ganze Zeit zu mir und fragen mich, ob ich Emma vermisse und verliebt sei. Können wir die Kirche bitte im Dorf lassen?" Er wolle sich alle Optionen auf dem Hof offenhalten.

"Der Promihof" – am 3. Dezember um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

RTLZWEI Die "Der Promihof"-Teilnehmer

RTLZWEI Emma Fernlund bei "Der Promihof"

RTLZWEI Emma Fernlund und Tim Kühnel bei "Der Promihof"