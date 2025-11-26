Jennifer Aniston und Jim verzücken mit süßem Haar-Styling

Jennifer Aniston (56) zeigt ihren Freund jetzt ganz nahbar – und mit frischer Welle: Am Dienstag veröffentlichte die Schauspielerin einen kurzen Clip auf Instagram, in dem sie die neuen Produkte ihrer Haircare-Marke LolaVie vorstellt. Und ihr Liebster, Jim Curtis, scheint dafür das perfekte Modell zu sein, denn schon nach ein, zwei schnellen Griffen sitzt die Frisur perfekt. Während er neben ihr sitzt und strahlt, beendet sie die Mini-Session mit einem begeisterten "Süß!".

Ebenso begeistert und verzückt sind auch ihre Fans, Freunde und Kollegen. Während beispielsweise Kyle Richards (56) nur ein rosafarbenes Herz-Emoji kommentiert, schreibt eine weitere Userin: "Ihr seid beide so süß! Ich liebe dieses Paar so sehr." Sogar die deutsche Moderatorin Marlene Lufen (54) konnte ihre Freude über das Glück der beiden nicht zurückhalten. "Die ganze Welt freut sich einfach so sehr für euch", kommentiert sie den Beitrag.

Mit dieser Annahme liegt Marlene wohl ganz richtig. Zahlreiche Hollywood-Größen haben ihre Freude über die neue Beziehung der Friends-Berühmtheit schon zum Ausdruck gebracht. So schwärmte unter anderem ihr langjähriger Kollege und Freund Adam Sandler (59) bei einer Auszeichnung: "Jackie und ich freuen uns so sehr, dass du und Jim euch gefunden habt." Der "Kindsköpfe"-Star und seine Frau seien große Fans von dem Hypnotherapeuten. "Wir lieben dich, Jim", betonte Adam dankbar.

Anzeige Anzeige

jimcurtis1 Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis

Anzeige Anzeige

Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis

Anzeige Anzeige

Imago Jennifer Aniston und Adam Sandler bei der Premiere von "Murder Mystery" im Juni 2019