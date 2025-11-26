Katja Krasavice verrät den Fans: So dominant ist sie im Bett

Katja Krasavice (29) sorgt mit einer freimütigen Aussage in ihrer Instagram-Story für Aufsehen. Während einer laufenden Fragerunde will ein Follower wissen, ob die Rapperin im Bett eher "Dom oder Sub" sei, also gerne die Zügel in die Hand nimmt oder nicht. Katja reagiert prompt und ohne Umschweife – und lässt dabei kaum Raum für Interpretationen. "Ich bin allgemein ein eher dominanter Mensch und es ist einfach Gesetz, dass ein Mann auf mich hört", betont sie und droht an: "Und wenn er es nicht macht, dann klatscht's."

Katja ist als Musikerin und Influencerin bekannt, doch ihr Hauptgeschäft ist und bleibt die Erotik. Auf der Plattform OnlyFans war sie eine der ersten in Deutschland, die große Erfolge verzeichnen konnte – darauf ist sie stolz. "Ich liebe es so sehr", schwärmte sie kürzlich im Interview mit GQ. Insbesondere weiß sie ihre Selbstbestimmtheit zu schätzen: "Man braucht keinen Mann dafür, der irgendwas entscheidet. Man macht das alles selbst." Ein Fan schenkte der 29-Jährigen über die Plattform sogar eine Viertelmillion Euro als Trinkgeld.

Abseits ihres Erfolges als Erotikmodel lief in den vergangenen Monaten nicht immer alles glatt bei Katja. Im Mai wurde sie betrunken hinter dem Steuer erwischt. Im Anschluss veröffentlichte sie Audiosequenzen eines angeblichen Polizisten, der sie auf ein Date einladen wollte. Im Oktober stattete ihr wegen dieser Vorwürfe sogar das LKA einen Besuch ab – da sie die Tür nicht öffnete, mussten sich die Beamten mit einer Ramme Zutritt verschaffen. Mittlerweile wurde Katja zu einer Geldstrafe im sechsstelligen Bereich verurteilt und muss ihren Führerschein vorerst abgeben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Musikerin Katja Krasavice, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Musikerin Katja Krasavice, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Oktober 2024