Liebesdrama im Dschungel: Spencer Matthews hat Herzschmerz

Spencer Matthews (37) hat seiner Frau Vogue Williams (40) eine rührende Liebeserklärung gemacht, während sie in der beliebten Show "Ich bin ein Star" um den Sieg kämpft. Der Reality-Star, der gerade an einer schier unmenschlichen Herausforderung arbeitet – sieben Ironman-Triathlons auf sieben Kontinenten in nur 21 Tagen zu bewältigen –, findet dennoch die Zeit, Vogue im Fernsehen so oft wie möglich zu verfolgen. Auf Instagram teilte er seine Gefühle: "Es ist unmöglich, diese Frau noch mehr zu lieben... So stolz, nicht nur auf das, was sie jetzt tut, sondern auch generell." Er beschrieb Vogue als jemanden, der ihn inspiriert habe, ein besserer Mensch zu werden.

Obwohl Spencer derzeit an seinem ehrgeizigen Projekt arbeitet, bedauert er seine physische Abwesenheit in Australien. Wie aus Berichten hervorgeht, werden er und Vogue sich aufgrund terminlicher Überschneidungen für längere Zeit getrennt voneinander befinden, und auch ihre Kinder bleiben in London, um dort ihren Alltag fortzusetzen. Spencer verpasst nicht nur das Dschungel-Abenteuer von Vogue, sondern sie wird auch nicht miterleben, ob er seine herausfordernde "Projekt Sieben"-Mission erfolgreich abschließt. Dennoch teilt das Paar eine emotionale Verbindung über die Distanz hinweg. "Ich hasse es, nicht mit ihr sprechen zu können", schrieb der Reality-Star und fügte hinzu, dass er sie und die Kinder von Herzen vermisse.

Die Beziehung der beiden, die seit fast einem Jahrzehnt andauert, wurde in der Vergangenheit immer wieder von Außenstehenden unter die Lupe genommen. Doch Vogue hatte erst kürzlich klargestellt, dass sie und Spencer eine stabile Grundlage für ihre Familie geschaffen haben. Die beiden scheinen sich trotz ihrer getrennten Verpflichtungen blind aufeinander verlassen zu können. Während Spencer seine Höchstleistungen im Sport zeigt, beeindruckt Vogue mit ihrer humorvollen und authentischen Art im australischen Dschungel – Eigenschaften, für die sie von nah und fern bewundert wird. Ihr Ehemann fasste es perfekt zusammen: "Die Welt sieht jetzt, was ich schon seit Jahren weiß: meine Frau ist einfach außergewöhnlich."

Getty Images Vogue Williams und Spencer Matthews, Februar 2023

Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews, August 2024

Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews mit ihren Kindern, Dezember 2023