Ethan Slater heizt mit Cover Ariana-Trennungsgerüchte an

Ethan Slater (33) hat mit seinem Titelshooting für das Fault Magazine nun die Gerüchteküche erneut zum Brodeln gebracht. Auf dem Cover zeigt sich der Schauspieler in einem gewagten Look: ein cropped schwarzer Blazer, hochtaillierte Hosen und ein auffälliger roter Broschen-Akzent – ein Hemd suchte man darunter vergeblich. In der dazugehörigen Interviewstrecke sprach der 33-Jährige offen über persönliche Themen wie seine "Fehler" und den Umgang mit wachsendem Ruhm. Das Timing seines Auftritts ist dabei besonders brisant, da erneut Trennungsgerüchte über ihn und seine Freundin Ariana Grande (32) laut wurden, nachdem er kürzlich in der "Today"-Show einer direkten Frage zu ihrer Beziehung auswich.

In dem Gespräch mit dem Magazin nahm sich Ethan seiner Faszination für schauspielerische Nuancen zwischen Bühne und Leinwand an. Dabei erklärte er, dass ihm die Unterschiede zwischen Live-Publikum und Filmkamera bewusst geworden seien. Während Zuschauer im Theater genau darauf achten, wie er spricht, würden Filmaufnahmen ihn eher in seinen Gedanken vorführen. Doch nicht nur berufliche Themen wurden angeschnitten: Er gab auch zu, dass er sich schwer damit tue, auf Nachrichten zu antworten, was vor allem aus einer Überforderung stamme. "Es kann so wirken, als ob mir die Menschen, die ich liebe, nicht wichtig wären. Aber es geht mehr um die Angst, etwas falsch zu machen", gestand er.

Schon bei der London-Premiere von Wicked: For Good hatte sich eine gewisse Distanz zwischen Ariana und dem Musical-Star bemerkbar gemacht. Während die Musikerin im Blitzlichtgewitter mit ihrer Familie und ihrer Filmpartnerin Cynthia Erivo (38) posierte, übte sich der Tony-Award-Preisträger in Zurückhaltung. Auf dem roten Teppich posierte das Paar nicht gemeinsam – ein Umstand, der bei den Fans für Spekulationen sorgte. Nach dem Event zeigte sich die Sängerin beim Dinner in Mayfair laut Daily Mail erneut nur im Kreis ihrer Angehörigen.

Getty Images Ethan Slater, Ariana Grande und ein Besucher, Critics Choice Awards 2025

Getty Images Ethan Slater, Broadwaystar

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande im November 2025