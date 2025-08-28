Behandlungsfehler? Hulk Hogans Ehefrau plant eine Klage

Nach Hulk Hogans (†71) Tod stand die Vermutung im Raum, dass ein Behandlungsfehler eine entscheidende Rolle bei dem angeblichen Herzinfarkt spielte. Aktuell ist das nicht nachgewiesen, aber die Witwe der Wrestling-Ikone will nun angeblich vor Gericht ziehen. Hulks Frau Sky soll nämlich an der Todesursache ihres Mannes zweifeln. Wie sie selbst laut OK! berichtete, werde derzeit in die Richtung ermittelt: "Wir untersuchen mögliche Behandlungsfehler. Wenn man über einen längeren Zeitraum unter Atemnot leidet, macht einen das sehr krank. Das ist keine plötzliche Todesursache, es ist etwas, das einen zermürbt und schwächt." Insidern zufolge wolle Sky nach Abschluss der Ermittlungen Klage gegen die Verantwortlichen einreichen.

Angestoßen wurde die Diskussion um einen Fehler durch Hulks behandelnde Ärzte durch seinen langjährigen Ergotherapeuten. Dieser behauptete, dass der Zwerchfellnerv des einstigen Sportlers bei einer Operation durchtrennt worden sei. Das habe dazu geführt, dass Hulks Atmung sich einstellte. Darüber hinaus habe der US-Amerikaner sich nicht an die Brust gefasst, was bei einem Herzinfarkt meistens der Fall sei – er habe einfach aufgehört zu atmen. Das Clearwater Police Department nahm sich der Sache an und erklärte in einem Statement, dass die Ermittler Zeugenaussagen einholen und medizinische Unterlagen prüfen müssen.

Die Nachricht von Hulks Tod kam Ende Juli für die meisten Fans plötzlich. Über seinen gesundheitlichen Zustand war zuvor wenig bekannt. Erst im Nachhinein wurde klar, dass sich der WWE-Star kurz vor seinem Ableben einer Halswirbelsäulen-Operation unterzogen hatte – danach soll er sich in einem kritischen Zustand befunden haben. Berichten von The Mirror zufolge habe er die OP schlecht verkraftet und konnte danach nicht mehr sprechen. Als offizielle Todesursache wurde aber dennoch ein Herzinfarkt festgelegt. Anfang August fand Hulk seine letzte Ruhestätte in Florida. Zu einer großen Trauerfeier versammelte sich nicht nur die Familie, sondern auch berühmte Freunde wie der Musiker Kid Rock (54) oder der Ex-Wrestler Triple H (56).

Getty Images Hulk Hugan und Sky Daily, Juli 2024

Getty Images Hulk Hogan in Australien, November 2006

