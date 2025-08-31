Fünf Wochen nach Tod: Brooke Hogan sah Hulks Leichnam

Fünf Wochen nach dem Tod ihres berühmten Vaters Hulk Hogan (†71) hatte Brooke Hogan (37) erstmals die Gelegenheit, Abschied von ihm zu nehmen. In einem Radio-Interview mit Moderator Bubba the Love Sponge erzählte sie laut US Magazine am Mittwoch, wie sie den Moment erlebte. Ihr Vater, der am 24. Juli im Alter von 71 Jahren an einem Herzinfarkt in Clearwater, Florida, verstarb, habe "großartig" ausgesehen, sagte Brooke. Sie beschrieb ihn in vertrauter Manier: kräftig, mit seinem ikonischen Bandana, dem bekannten Fu Manchu-Bart und einem Aussehen, als wäre er "bereit für einen Wrestling-Event im TV". Brooke verabschiedete sich von ihm mit einem Gebet und nannte es einen "sehr schönen Moment".

Neben den persönlichen Abschiedsworten suchte Brooke auch nach Klarheit über die Umstände seines Todes. Bereits Anfang August hatte sie laut TMZ eine Autopsie gefordert und sogar angeboten, diese aus eigener Tasche zu zahlen, um mögliche Zweifel auszuräumen. Nun bestätigte sie, Hulks Leichnam noch einmal gesehen zu haben und berichtete, Narben einer durchgeführten Obduktion entdeckt zu haben. Der medizinische Abschlussbericht merzte Brookes Unsicherheiten aus: Neben der Todesursache – einem akuten Herzinfarkt – enthüllten die Dokumente ebenfalls, dass Hulk zuvor an einer Form von Leukämie gelitten hatte, von der Brooke nichts wusste. Trotz der Diagnose sei sie nun erleichtert, dass seine letzten Momente keinen Raum für Spekulationen mehr ließen.

Brookes Verhältnis zu ihrem Vater war in den letzten Jahren nicht immer einfach. Es gab Berichte über Spannungen, und die beiden hatten sich offenbar entfremdet. Umso bedeutsamer scheint der Augenblick der Versöhnung nach Hulks Tod für sie gewesen zu sein. In Interviews hatte der Wrestling-Star in der Vergangenheit immer betont, wie stolz er auf seine Tochter sei, besonders auf ihre eigene Musikkarriere und ihre Arbeit in der Reality-TV-Serie "Hogan Knows Best". Mit ihrem Besuch fand Brooke nicht nur persönlichen Frieden, sondern auch Klarheit, die dazu beitrug, die Familie nach einer schwierigen Zeit wieder ein Stück zusammenzubringen.

Getty Images Brooke und Hulk Hogan, 2004

IMAGO / ZUMA Press Wire Brooke und Hulk Hogan, 2004

IMAGO / ZUMA Press Wire Brooke und Hulk Hogan, 2006