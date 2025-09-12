Dieser Klassiker von Adam Sandler erobert nun Netflix-Charts

Adam Sandler (59) begeistert mit einem weiteren seiner Filme die Fans: Die Sportkomödie "Spiel ohne Regeln" hat sich in die Netflix-Top-10 geschoben und belegt aktuell Platz 4 der Charts, berichtet kino.de. Der Film, der 2005 unter der Regie von Peter Segal entstand, ist ein Remake von "Die härteste Meile" aus den 70er Jahren. In der Hauptrolle spielt Adam den ehemaligen Footballstar Paul Crewe, der sich nach einer Verurteilung hinter Gittern wiederfindet. Dort wird ihm die ungewöhnliche Aufgabe übertragen, ein Footballspiel zwischen den Häftlingen und den Wärtern zu planen. An seiner Seite glänzen Stars wie Chris Rock (60), Nelly (50) und der Wrestler Kevin Nash.

Die Handlung bietet neben skurrilen Momenten auch jede Menge Humor und Teamgeist. Für die Inszenierung konnte sogar Burt Reynolds (†82), der Hauptdarsteller des Originals, in einer Gastrolle gewonnen werden. Dennoch gehen die Meinungen zu diesem Film weit auseinander. Während Filmkritiker auf Rotten Tomatoes lediglich 31 % vergeben, zeigt sich das Publikum mit 62 % deutlich wohlwollender. Viele Fans loben den Streifen in den Kommentaren als eine der besten Arbeiten von Adam. "Es ist der vielleicht beste Adam-Sandler-Klassiker aller Zeiten. Er wird euch zum Lachen und Weinen bringen und er macht richtig Lust auf die finale Szene, also natürlich das große Spiel", äußerte sich ein Zuschauer begeistert.

Für Adam, der immer wieder mit seinen Komödien Kritiker wie Publikum spaltet, ist dieser Erfolg auf Netflix ein weiterer Beweis seiner Beliebtheit. Bereits das jüngste Projekt, "Happy Gilmore 2", sorgte im Sommer für Furore und sprengte Rekorde auf der Streamingplattform. Privat ist der zweifache Vater seit vielen Jahren glücklich verheiratet. Über die Jahre hat sich der Schauspieler, der auch als Produzent tätig ist, nicht nur durch schrille Gags, sondern auch durch seine Bodenständigkeit einen Namen gemacht. So bleibt "Spiel ohne Regeln" ein weiteres Beispiel für Adams unvergleichlichen Stil, stets eine große Portion Herz neben dem komödiantischen Chaos zu präsentieren.

IMAGO / Capital Pictures Adam Sandler in "Spiel ohne Regeln", 2005

IMAGO / Capital Pictures Chris Rock, Burt Reynolds und Adam Sandler in "Spiel ohne Regeln", 2005

Getty Images Jackie Sandler und Adam Sandler bei der "Happy Gilmore 2"-Premiere in New York