Das sagt Adam Sandler zu Jennifer Anistons neuer Liebe

Jennifer Aniston (56) hat ihre neue Liebe offiziell der Welt präsentiert. Bei einer Veranstaltung in Beverly Hills brachte die Schauspielerin ihren Partner Jim Curtis mit und feierte damit ihren ersten großen Paarauftritt. Jennifer wurde an diesem Abend von ihrem langjährigen Freund Adam Sandler (59) geehrt, der ihr eine Auszeichnung des Magazins ELLE überreichte. In seiner Rede zeigte sich der Schauspieler begeistert von Jennifers neuer Beziehung und scherzte sogar: "Jackie und ich freuen uns so sehr, dass du und Jim euch gefunden habt." Neben warmen Worten über ihre Freundschaft lobte Adam auch Jim und bemerkte: "Wir lieben dich, Jim." Während Jennifer den roten Teppich allein betrat, posierte sie später auf Fotos mit ihrem neuen Partner, berichtet die Daily Mail.

Jim Curtis, bekannt als Hypnotiseur und Experte auf dem Gebiet der Traumabewältigung, fand in den sozialen Medien und unter Jennifers Fans ebenfalls großen Zuspruch. Die beiden hatten bereits im Sommer für Aufmerksamkeit gesorgt, als sie gemeinsam in Mallorca gesehen wurden. Die Schauspielerin schwärmte kürzlich in einem Interview über ihren neuen Partner: "Er ist sehr besonders, sehr normal und unglaublich freundlich." Jim, der Menschen dabei hilft, durch Hypnosetechniken Klarheit zu gewinnen, scheint für Jennifer nicht nur ein Partner, sondern auch eine große Inspiration zu sein. Insider berichten, dass die Beziehung zu Jim für Jennifer anders sei als ihre früheren Beziehungen und sie sich mit ihm besonders sicher und geschätzt fühle.

Jennifer und Adam verbindet eine enge Freundschaft, die auf gemeinsamen Filmen wie "Murder Mystery" basiert. In Interviews hat Adam häufig betont, dass er Jen für ihren Humor und ihre Bodenständigkeit bewundert. Sie selbst war in ihrem Privatleben nicht immer vom Glück verfolgt, nach zwei gescheiterten Ehen scheint sie nun aber mit Jim Curtis ihr Glück gefunden zu haben. Der Abend in Beverly Hills zeigte die beiden als harmonisches Paar, das von Freunden und Kollegen gleichermaßen bewundert wird.

Getty Images Adam Sandler spricht bei ELLEs Women in Hollywood Celebration 2025 in Los Angeles

Getty Images Jennifer Aniston neben Jim Curtis bei ELLEs Women in Hollywood Celebration 2025 in Los Angeles

Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis