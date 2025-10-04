Erfahrener Diogo Sangre vs. Neuling Willi: Er siegt im Ring

Der nächste Kampf bei "The Ultimate Hype" steht an. Diogo Sangre (31) und Willi Whey (31) treten in der Gewichtsklasse bis 85 Kilogramm gegeneinander im Boxring an. In der ersten Runde können beide einige Treffer landen, doch der Fitness-Influencer muss eindeutig mehr einstecken. Zum Ende gelingt Willi dennoch ein Knock-down vor den Augen von Diogos schluchzender Mutter. Runde zwei und drei werden von der langen Hand des TikTok-Stars bestimmt, doch sein Gegenüber gibt sich noch nicht geschlagen. Nach einem schwitzigen Duell wird Willi zum Sieger nach Punkten ernannt: Zwei von drei Punktrichtern sahen ihn vorne.

Diogo wurde vor dem Kampf von vielen Fans als Favorit gehandelt. Der einstige Temptation Island-Verführer hat im Gegensatz zu seinem Gegner schon viel Boxerfahrung. Vor dem Kampf-Event spuckte der TV-Star große Töne. "Schiss habe ich gar nicht. Ich bin gut vorbereitet. Es ist einfach nur Neugierde. Ich frage mich, woher holst du diese Eier?", feixte der Portugiese gegenüber RTL. Willi war aufgrund seiner Vorbereitung und Fitness allerdings ebenfalls siegessicher.

Diogo ist nicht nur im Ring, sondern auch im TV ein gern gesehenes Gesicht. Dabei hat er schon mit der einen oder anderen Reality-Dame angebandelt. Viele Fans vermissen ihn in der aktuellen Staffel von Love Island VIP. Auch eine Kandidatin hatte den Tattoo-Liebhaber auf ihrer Wunschliste. "Ich weiß, dass ich sicher mal Diogo erwähnt hatte", verriet Dijana Cvijetic (31) kürzlich im Promiflash-Interview.

RTL / Julia Feldhagen Willi Whey und Diego Sangre bei "The Ultimate Hype"

Instagram / williwhey Willi Whey, Influencer

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Juni 2025

