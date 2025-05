Wie Beerdigung: So heftig war "Deep Down" für die Kandidaten

Bei "Deep Down" stellen Content Creator sich der wohl größten menschlichen Angst: der Angst vor dem Tod – denn die Kandidaten werden für 100 Stunden in einer Holzbox lebendig begraben. Im Interview mit Bild bringt Show-Erfinder Knossi (38) die Erfahrung auf den Punkt: "Es war wie meine eigene Beerdigung. Ich habe noch nie so viel Angst gehabt." Auch für Teilnehmer Willi Whey (30) war das neue Format eine absolute Grenzerfahrung. "Ich war kurz davor, zu halluzinieren und durchzudrehen. Ich wusste nicht mehr, ob Tag oder Nacht ist. Ich habe einfach komplett den Bezug zur Realität verloren."

Aber wie geht man mit dem Verlust des Zeitgefühls und der Dunkelheit um? Lustig war es mit Sicherheit nicht, mit seinen Gedanken allein zu sein. "Ich habe versucht, positiv zu bleiben. Aber das ist mir sehr, sehr schwer gefallen", meint Willi ehrlich. Trotzdem habe er bei solchen Herausforderungen viel Ehrgeiz, weshalb er sich der Challenge "Deep Down" sogar noch mal stellen würde. Wie die Kandidaten in ihre Boxen einziehen und die ersten paar Stunden erleben, können die Fans bereits in den ersten zwei Folgen auf Joyn sehen. Wer "Deep Down" am besten meistert, erfahren die Zuschauer dann aber erst in ein paar Wochen.

Knossi scheint aktuell einen Hang zum Extremen zu haben. Nachdem er sich zweimal dem Survival-Format 7 vs. Wild gestellt hatte, brach er zu seinem eigenen Wildnisabenteuer auf. In seiner Show "Mission Unknown: Atlantik" traten zwei Teams aus Content Creatorn zu einer Atlantiküberquerung auf einem Segelboot an. Mit "Deep Down" setzt er jetzt aber noch einen drauf. Ausgedacht hat der 38-Jährige sich das Ganze mit seinem Kumpel Sascha Huber (32). Neben den beiden und Willi sind noch der YouTuber Lewinray sowie die Twitch-Stars Fibii (19) und Ronny Berger dabei.

Instagram / williwhey Willi Whey im August 2022

Instagram / sascha_huber_official Sascha Huber und Knossi, 2023

