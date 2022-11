Pamela Reif zeigt scheinbar deutliches Indiz für Freund

Hat Pamela Reif (26) das Geheimnis um ihren Freund endlich gelüftet? Die Fitness-Influencerin hat sich durch ihre Work-out-Videos auf YouTube eine riesige Community aufgebaut. Vor allem in diesem Jahr hat sie viele Videos mit dem ehemaligen Rennfahrer Willi Whey aufgenommen. Das führte zu Spekulationen bei ihren Fans: Die vermuten, dass die beiden Influencer ein Paar sind. Bisher hat sich keiner der beiden zu den Gerüchten geäußert. Jetzt postete die Fitness-Queen ein Video, das eindeutige Indizien zeigen soll.

In ihrem neusten TikTok-Video springt Pamela auf einen Trend auf und tut so, als würde sie ihren festen Freund zeigen. Am Ende des Clips stellt sich heraus, dass sie ihren Fans nur einen Streich gespielt hat und die Follower bekommen keinen Mann zu Gesicht. Auch wenn niemand an der Seite des Models zu sehen ist – ihre Community ist davon überzeugt, dass es sich um Willi handeln muss. Aber wieso? Im Hintergrund ist eine Hundehütte zu sehen, obwohl Pamela offiziell gar keinen Hund besitzt – ihr männlicher Fitness-Influencer-Kollege allerdings schon. Ist das also die Hütte seines Rottweilers Chopper?

Dass ihre Follower angeblich über ihr Liebesleben Bescheid wissen, teilen sie der Beauty unter dem Video demonstrativ mit. "Wir wissen alle, wer es ist", lautet ein Kommentar. Ein anderer User hat das Indiz auch direkt entdeckt und schreibt: "Da ist eine Hundehütte hinter dir. Es ist Willi."

Instagram / pamela_rf Willi Whey und Pamela Reif im April 2022

Instagram / pamela_rf Pamela Reif im Dezember 2021

Instagram / williwhey Pamela Reif und Willi Whey im März 2022

