Edda Pilz schockiert: Michas bester Freund schießt gegen sie

Edda Pilz ist außer sich vor Wut. Während eines ihrer TikTok-Livestreams am Freitagabend kam es zu einem unschönen Zwischenfall, der die Reality-Darstellerin fassungslos zurückließ. Willi Whey (31), der beste Freund ihres Partners Micha Klotz, mischte sich unvermittelt in die Kommentare ein und ließ kein gutes Haar an ihr: Er schrieb, dass er "noch nie was von ihr gut" gefunden habe. Dieser Kommentar ließ die aktuelle Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin sichtlich schockiert zurück. "Stellt euch mal vor, der beste Freund von eurem Freund schreibt so etwas", erklärte sie in ihrer Instagram-Story und fügte hinzu: "Er ist übrigens ein erwachsener Mann, der 30 ist. [...] Leute, ich habe so Puls gerade."

Besonders schmerzhaft ist für Edda allerdings: Willi soll schon lange abfällig über sie gesprochen haben. "Ich weiß, dass er seit dem Beginn meiner Beziehung mit Micha schon gesagt hat, dass ich viel zu hässlich für ihn wäre, dass ja eh nur mein Körper gut aussieht. Mein Gesicht wäre hässlich und er hat eine Bessere verdient als mich", offenbarte die Reality Backpackers-Bekanntheit. Sie zeigte sich enttäuscht über die Oberflächlichkeit, die sie sowohl bei Willi als auch bei vielen anderen Männern wahrnimmt. "Wer so einen Boyfriend hat, braucht wirklich keine Feinde mehr – und wenn er dann auch noch solche Freunde hat...", schloss sie ab.

Während sich die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin wütend über den Freund ihres Partners äußert, gerät auch ihre Beziehung zu Micha zunehmend in den Fokus. Durch seine Teilnahme am Sommerhaus der Stars rückte das Paar stärker in die Öffentlichkeit – und sah sich seither heftiger Kritik und Gerüchten über eine mögliche Trennung ausgesetzt. Trotz früherer Aussagen über schwierige Zeiten betonten beide zuletzt, dass sie weiterhin zusammen sind. "Wir sind ein sehr spezielles Paar. Unsere große Schwäche ist die Kommunikation. Gerade im Sommerhaus, in so einer besonderen und herausfordernden Situation, sind wir immer wieder an unsere Grenzen gestoßen", erklärte Micha gegenüber Bild.

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / williwhey Willi Whey, Influencer

Instagram / edda.elisa Micha Klotz und Edda Pilz, Dezember 2024