Erste Rolle: Luca Hänni knutscht im "Ewigi Liebi"-Trailer

Luca Hänni (31) zeigt sich ganz neu: Im frisch veröffentlichten Trailer von DCM Film zur Kinoadaption von "Ewigi Liebi" ist der Berner Sänger zum ersten Mal als Schauspieler zu sehen – und sorgt gleich für Herzklopfen. In seiner ersten Filmrolle spielt der 31-Jährige den jungen Daneli, der in den 90ern seiner großen Liebe nahekommt und im Clip eine zärtliche Kussszene hat. An seiner Seite steht Elena Flury als junge Heidi. Die erwachsenen Versionen des Paares übernehmen Susanne Kunz und Pasquale Aleardi (54). Gedreht wurde in Zürich und im Emmental, Kinostart in der Deutschschweiz ist im Februar 2026.

Der Film, inszeniert von Pierre Monnard, bringt das beliebte Musical als moderne Romanze mit Zeitreise-Twist auf die Leinwand. Die Geschichte: Daneli und Heidi liebten sich einst, trennen sich – und erhalten drei Jahrzehnte später überraschend die Chance, in die Vergangenheit zu reisen, um ihre gemeinsame Zukunft vielleicht doch noch zu retten. Regisseur Monnard verspricht ein Familienerlebnis mit viel 90er-Nostalgie. Susanne schwärmt, es habe sie "in meine Jugend zurückkatapultiert", berichtete sie 20 Minuten bei einem Set-Besuch. Pasquale wiederum musste sich in die Welt der Hits wie "Ewigi Liebi" erst einfinden und kämpfte, wie er erzählte, vor allem mit dem Berner Dialekt – neben dem Druck, die Songs glaubhaft zu performen.

Der Kuss von Luca im Trailer ist übrigens erst der Anfang. Im Film erwartet die Fans auch eine Sexszene mit ihm – eine echte Herausforderung für den Sänger. Im Podcast "Don't worry, be Hänni" gab er offen zu: "Das wirkt immer romantisch. Ich hatte da ein bisschen Schiss vor." Unterstützt wurden der 31-Jährige und seine Filmpartnerin von einem Intimitätscoach. Damit alles jugendfrei bleibt, kam am Set eine spezielle "Powerunterhose" zum Einsatz, die er augenzwinkernd mit einem Nikolaussack verglich. "Ich musste ja nackig sein, dass man meinen Hintern sieht in diesem Cabriolet. Alles wurde abgeklebt", berichtete Luca ehrlich. Sexy sei das Ganze laut dem Musiker überhaupt nicht gewesen.

IMAGO / STAR-MEDIA Luca Hänni, Sänger

Getty Images Pasquale Aleardi, Schauspieler

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni im Mai 2023