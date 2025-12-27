Größtes Idol: Taylor Swifts Oma Marjorie war Opernsängerin

Taylor Swift (36) öffnet in den finalen Folgen ihrer Dokuserie "The End of an Era" auf Disney Plus die Tür zu ihren Wurzeln – und zeigt, wer sie geprägt hat, bevor die Welt sie kannte. Die Sängerin erzählt, was sie antreibt, wann ihr Ehrgeiz begonnen hat und wo ihr außergewöhnliches Gespür für Melodien seinen Ursprung hat. Im Zentrum stehen zwei Menschen, mit denen sie alles teilt: Mama Andrea und Oma Marjorie. Die Aufnahmen führen die Zuschauer von Tourbühnen zurück in die Familiengeschichte, hinein in Wohnzimmer, Proberäume und Erinnerungen – und machen klar, mit wem Taylor ihren Weg gegangen ist und warum dieser konsequente Aufstieg so unverrückbar wirkt.

Die Serie zeigt, wie aus ersten Tönen ein Lebensentwurf wurde: Noch bevor Taylor richtig laufen konnte, saß sie auf Marjories Schoß und klimperte auf dem Klavier – ein intimes Bild, das in der Doku immer wieder mitschwingt. Marjorie war Opernsängerin, sie reiste durch die Welt und begeisterte Menschen mit ihrer Stimme; genau diese Erfahrung – Bühne, Disziplin, Hingabe – ist der rote Faden, der sich bis in Taylors Gegenwart zieht. Mit elf suchte Taylor größere Bühnen, mit dreizehn traf sie ein Verlust, der alles veränderte: der Tod der geliebten Großmutter. Zugleich lernte sie von Andrea, die das Leben an der Seite einer Sängerin kannte, was es bedeutet, Rückhalt zu geben. "Ich glaube, nichts hat mich besser auf eine Tochter wie Taylor vorbereitet als das", sagt Andrea in der Disney-Plus-Doku.

Der dritte wichtige Punkt in Taylors Leben ist ihr Team, das für sie wie eine Familie geworden ist. Hinter der Bühne gibt es feste Rituale und vertraute Abläufe. Freunde berichten von kleinen Gesten wie handgeschriebenen Notizen, kurzen Umarmungen und gemeinsamen Playlists im Tourbus. Andrea ist abseits des Rampenlichts immer präsent – bei Proben, beim Frühstück oder beim Abschied am Flughafen. In Gesprächen über Feiertage, alte Rezepte oder das Klavierspielen zeigt sich Taylors Alltag zwischen Routine und Musik. Marjories und Andreas Anweisungen prägen ihren Arbeitsalltag, während sie zwischen Hotelzimmern und Auftritten unterwegs ist.

Getty Images Taylor Swift im Januar 2020

Instagram / jewslovetrees Taylor Swift während einer Schulaufführung, 2000

Getty Images Taylor Swift mit ihrer Mutter Andrea im April 2015