Taylor Swift gibt gigantisches Trinkgeld zu Weihnachten

Taylor Swift (36) hat an Weihnachten nicht nur einen besonderen Feiertag genossen, sondern auch den Arbeitstag einer Stadion-Mitarbeiterin im Arrowhead Stadium in Kansas City unvergesslich gemacht, wie TMZ berichtet. Während sie vor Ort war, um ihren Verlobten Travis Kelce (36) bei seinem womöglich letzten Heimspiel bei den Kansas City Chiefs zu unterstützen, zeigte Taylor einmal mehr ihr großes Herz. Die Sängerin verteilte großzügig Trinkgelder an die Angestellten des Stadions. Eine der Beschenkten, Robyn Gentry, berichtete auf Social Media, wie Taylor ihr knapp über 500 Euro überreichte und sich herzlich für die Arbeit während der Feiertage bedankte. "Ich war sprachlos", schrieb Robyn, die die Geste überwältigte.

Robyn schilderte die Szene später auf Facebook: Sie sei damit beschäftigt gewesen, ihre Aufgaben zum Saisonende zu erledigen, als der Sicherheitsdienst den Weg für die kleine Gruppe freimachte. "Zuerst war es Mama Kelce, dann war es Travis und dann Taylor", schrieb sie. Die Sängerin sei durch den Bereich gelaufen, habe allen frohe Weihnachten gewünscht und sei schließlich direkt auf Robyn zugegangen. "Sie kam auf mich zu und sagte: 'Vielen Dank, dass Sie an Weihnachten arbeiten, bitte nehmen Sie das, frohe Weihnachten'", erinnerte sich die Mitarbeiterin. Erst als Taylor und Travis weitergezogen waren, sah Robyn, was sie da eigentlich bekommen hatte: 510 Euro – so viel wie ihr kompletter Lohn für zwei Wochen, wie sie erklärte. Vor Rührung habe sie sofort geweint, einen der Hundert-Dollar-Scheine eingerahmt und das Geld bis heute nicht angerührt.

Für Taylor sind solche Gesten längst kein Ausnahmefall. Die Sängerin ist seit drei Saisons regelmäßig bei Heimspielen der Chiefs zu sehen und hat sich in Kansas City ein eigenes kleines Umfeld aufgebaut – inklusive enger Freundschaft zu Brittany Mahomes, der Frau von Quarterback Patrick Mahomes (30). Auch abseits des Football-Rummels sucht Taylor immer wieder den direkten Kontakt zu Menschen, die oft im Hintergrund bleiben, sei es mit persönlichen Begegnungen oder diskreten Geldgeschenken. Gleichzeitig unterstützt sie Organisationen wie "Feeding America" mit hohen Summen und macht die Feiertage damit nicht nur für sich, sondern auch für andere zu etwas Besonderem.

IMAGO / Imagn Images Taylor Swift, Januar 2025

Getty Images Taylor Swift und Brittany Mahomes feiern zusammen einen Sieg der Kansas City Chiefs

Imago Taylor Swift während der Eröffnungsshow der The Eras Tour in Australien, 16. Februar 2024