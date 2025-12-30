Zieht Jason Kelce auf Travis und Taylors Hochzeit blank?

Der ehemalige Football-Spieler Jason Kelce (38) hat mit einer frechen Bemerkung über die Hochzeit seines Bruders Travis Kelce (36) mit Sängerin Taylor Swift (36) für Lacher gesorgt. In einem Interview mit dem Wall Street Journal sprach Jason darüber, wie er bei besonderen Anlässen gerne mal sein Hemd ablegt, und meinte scherzend, dass dies auch bei der Hochzeit passieren könnte. "Wir werden sehen, ob das Hemd an bleibt oder ausgezogen wird", sagte der 38-Jährige, der damit auf frühere Vorfälle anspielte. Fest steht für ihn allerdings schon jetzt, dass Ehefrau Kylie Kelce (33) von einem halbnackten Gast auf den Hochzeitsfotos alles andere als begeistert wäre.

Mit einem Augenzwinkern erzählte Jason, dass seine Eskapaden auf Hochzeiten Tradition haben. Er habe "Shirts ausgezogen", "Dinge kaputtgemacht" und sogar einmal eine Brautjungfer fallen lassen. "Bei ein paar Hochzeiten lief's nicht so gut. Aber irgendwie werde ich immer wieder zu Hochzeiten eingeladen. Normalerweise bin ich ein lustiger Typ", Sagte er schmunzelnd. Seit er mit Kylie verheiratet ist, geht es gesitteter zu. Die beiden heirateten 2018 und ziehen gemeinsam vier Töchter groß. Bei "Good Morning America" erklärte Jason außerdem, er wisse noch nicht, ob er als Trauzeuge eine Rede halten wird: "Die Zeit wird zeigen, ob es eine gibt oder so etwas. Ich habe dazu keine Details bekommen." Unabhängig davon freue er sich, Taylor bald offiziell in der Familie zu begrüßen.

Schon das allererste Treffen mit Taylor lief alles andere als gewöhnlich ab. Jason erinnerte sich im Podcast "New Heights" daran, wie er bei einem Playoff-Spiel der Kansas City Chiefs vor lauter Euphorie sein Shirt vom Körper riss und in die Menge sprang. "Das war der Tag, an dem ich Taylor kennengelernt habe. Ein Tag, den ich nie vergessen werde", erklärte der ehemalige Football-Star. Kylie habe ihn im Vorfeld gewarnt, sich zu benehmen, doch Jason konnte sich nicht zurückhalten. Auch Taylor musste damals wohl schmunzeln, als sie dieses Spektakel miterlebte.

Collage: Getty Images, IMAGO / ZUMA Press Collage: Jason Kelce, Travis Kelce und Taylor Swift

Getty Images Jason und Kylie Kelce, Februar 2025

Imago Sängerin Taylor Swift in Vancouver, 12. Dezember 2024