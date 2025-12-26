Taylor Swifts Backgroundsängerin Jeslyn performt trotz Krebs

Mitten in der gigantischen Eras Tour erzählt Taylor Swift (36) in ihrer Disney-Plus-Dokuserie "The End of an Era" eine Geschichte, die unter die Haut geht: Backgroundsängerin Jeslyn Gorman erhält während der laufenden Shows die Diagnose Brustkrebs – und kehrt nach harter Behandlung auf die Bühne zurück. Die neuen Folgen sind seit dem 19. Dezember zu sehen. Jeslyn hatte bereits 2018 erstmals mit Taylor auf der Reputation Stadium Tour gearbeitet und war als jüngstes Mitglied des Vocal-Teams zur aktuellen Mega-Produktion gestoßen. Als sie der Crew von ihrer Erkrankung berichtete, brach laut Taylor "zum ersten Mal" emotional etwas in der Tourfamilie. Doch Jeslyn hielt an der Musik fest – und an ihrem Platz neben dem Superstar.

In der dritten Folge schildert die Tänzerin, wie sie zwischen den Show-Wochenenden immer wieder nach Los Angeles flog, um Biopsien und Untersuchungen machen zu lassen – und danach "so tat, als wäre nichts". Schließlich musste sie sechs Monate aussetzen: Chemotherapie, Operation, Strahlentherapie, Ödeme, Hautprobleme und der Verlust von rund 75 Prozent ihrer Locken. "Ich fühlte mich völlig anders und sah auch ganz anders aus", erzählt sie in der Serie. Als Jeslyn Taylor informierte, reagierte die Musikerin mit offenen Armen: "Sie kam hereingestürmt, hat mich umarmt und geweint und gesagt: 'Es tut mir so leid'", erinnert sich Jeslyn in der Doku. Auch Taylors Mutter Andrea Swift sprach ihr Mut zu: "Du kümmerst dich um dich, wir sind da, wenn du bereit bist", zitiert die Serie. Taylor würdigt ihre Kollegin in der Folge als "eine der talentiertesten, widerstandsfähigsten, liebevollsten Personen" und staunt: "Ich kann nicht glauben, dass sie nach ein paar Monaten zurück war."

Mit großer Entschlossenheit meisterte Jeslyn ihren Weg zurück auf die Bühne. Als sie die Bestrahlung beendete, stieg sie ins Flugzeug und stand kurz darauf wieder auf der Eras-Bühne – unter anderem in Miami, wo sie sich für den ersten Auftritt eine Ponytail-Extension anlegte. Vor der Show bedankte sie sich im Huddle bei Team und Sängerin und erinnerte sich, wie Taylor sie einst bei einer Geburtstagsfeier schlicht mit "Wir singen zusammen" vorstellte. Für Jeslyn ein Moment echter Wertschätzung: "Es ist nie ein 'Ich', es ist immer ein 'Wir'." Genau dieses Wir-Gefühl trug sie zurück auf die Bühne – dorthin, wo die Tourfamilie sie laut Taylor "unter allen Umständen" jederzeit wieder aufnehmen wollte.

