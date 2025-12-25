Jason Kelce dankbar für Taylor Swift als Tante seiner Kids

Jason Kelce (38) hat in einem neuen Gespräch mit dem WSJ Magazine zärtliche Worte für Taylor Swift (36) gefunden und dabei verraten, wie selbstverständlich die Sängerin ihren Platz in der Familie einnimmt. Der frühere Football-Profi sagte, er liebe es, Taylor als Tante an der Seite seiner Kinder zu sehen, und meinte über die Dynamik mit Bruder Travis Kelce (36), dass man Privates bewusst privat halte. "Ich genieße sie als die baldige Frau meines Bruders und als Tante für meine Kinder", erklärte Jason und nannte dabei Wyatt, Elliotte, Bennett und den jüngsten Familienzuwachs Finnley.

Gleichzeitig zeigte sich der ehemalige Eagles-Star beeindruckt von Taylors Geschäftssinn. Er berichtete, dass ihn ihr Umgang mit ihrer Karriere inspiriere: vom Rückerobern des Musik-Katalogs bis zu Welttourneen und dem parallelen Schreiben eines neuen Albums. "Zu sehen, auf welchem Level sie die Kontrolle über so viele Bereiche übernimmt und gleichzeitig anderen Raum lässt, in dem sie Expertinnen und Experten sind, macht Spaß", sagte Jason. Zwar vermeide er, geschäftliche Ratschläge direkt bei Taylor einzuholen, doch ihre Art, Dinge anzupacken, fließe in seine eigenen Projekte ein. Und weil Familie bei den Kelces immer mitschwingt, kam auch ein Ausblick auf den großen Tag von Travis und Taylor zur Sprache: Jason witzelte über seine Historie als eskalierender Hochzeitsgast ohne Hemd, räumte aber ein, dass es seit seiner Beziehung mit Kylie deutlich ruhiger geworden sei. "Ich habe bei Hochzeiten schon Shirts ausgezogen und Dinge kaputtgemacht", gab er zu, fügte aber an, dass Kylie ein scharfes Auge darauf habe, dass die Feier feierlich bleibt.

Jenseits von Kameras und Karriere knüpfen die Kelces ihr familiäres Netz mit kleinen Ritualen. Taylor verbringt Zeit mit den Kindern, liest, spielt und bringt gern etwas Selbstgemachtes mit. In der Familie kursieren ohnehin viele Lieblingsrezepte, von Donnas Dinner-Brötchen bis zu den legendären Cookies von Großmutter Mary; Taylor steuert ihr Sauerteigbrot und süße Leckereien bei. Für Jason zählt, dass sich die Erwachsenen gegenseitig den Rücken stärken und die Kinder eine verlässliche, warmherzige Tante haben. Und wenn es bei Feiern doch mal lauter wird, erinnert er sich an sein erstes Treffen mit der Sängerin bei einem Football-Spiel der Bills, als er vor lauter Euphorie aus einer Suite sprang. Heute grinst er über solche Anekdoten und weiß, dass Kylie im Zweifel dafür sorgt, dass das Hemd anbleibt.

Getty Images Jason Kelce im September 2024

ActionPress/SIPA USA/Anthony Behar Ice Spice, Jason Kelce, Taylor Swift und Blake Lively beim Super Bowl LVIII

Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports/Sipa USA Jason Kelce und Taylor Swift bei Travis' Spiel