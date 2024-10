Finneas O'Connell knutscht auf Bühne mit seinem Gitarristen

Auf der Bühne der Warsaw Concerts in New York City sorgte Finneas O'Connell am vergangenen Samstag für eine Überraschung. Offiziell ist der Sänger vergeben – seit 2018 ist er mit der YouTuberin Claudia Sulewski liiert. Das scheint ihn aber nicht davon abzuhalten, auf der Bühne ein paar Küsse zu verteilen. Ein Video, das TMZ vorliegt, zeigt den Musiker, wie er mitten in einer Song-Performance seinem Gitarristen einen dicken Schmatzer auf den Mund gibt.

Was wohl seine Partnerin dazu sagt? Eine Trennung scheint es jedenfalls nicht gegeben zu haben. Erst vor wenigen Wochen teilte der Bruder von Billie Eilish (22) ein süßes Bild von Claudia Sulewski auf Instagram, auf dem sie mit dem gemeinsamen Hund kuschelt. "Sechs Jahre mit meinem Nordstern – ich würde dir überallhin folgen", schrieb der Musikproduzent anlässlich ihres Jahrestags. Über die Art ihrer Beziehung oder auch über die sexuelle Orientierung von Finneas ist nichts bekannt – anhand der selbstbewussten öffentlichen Knutscherei mitten auf der Bühne ist aber anzunehmen, dass seine Partnerin kein Problem damit hat.

Dass dem 27-Jährigen Offenheit und Toleranz wichtig ist, hat er schon mehrfach unter Beweis gestellt. Nicht erst einmal stand er seiner kleinen Schwester unterstützend zur Seite, wenn sie mit negativen Kommentaren hinsichtlich ihrer Sexualität zu kämpfen hatte. Nachdem der "Bad Guy"-Interpretin im Netz Queerbaiting vorgeworfen wurde, verteidigte er Billie. "Was für ein Witz, du kleiner Clown. Ich musste zusehen, wie das gesamte Internet meine Schwester ein ganzes Jahr lang für Queerbaiting beschimpfte, während ihr sie in Wirklichkeit dazu zwangt, sich selbst zu labeln und zu outen", konterte Finneas einen miesen Kommentar auf TikTok.

Anzeige Anzeige

Instagram / DAOlpwTSoZM Finneas O'Connell und Claudia Sulewski im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Billie Eilish und ihr Bruder Finneas

Anzeige Anzeige