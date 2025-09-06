Das stellt Raúl Richter mit "Villa der Versuchung"-Gewinn an

Raúl Richter (38) überraschte viele, als er entschied, sich freiwillig aus der Sat.1-Show Villa der Versuchung zurückzuziehen und damit auf den Einzug in das Finale verzichtete. Der Schauspieler konnte jedoch einen Gewinn von 5.000 Euro mit nach Hause nehmen – sowie Honorar für seine Teilnahme. Noch am 3. September erklärte Raúl im Promiflash-Interview: "Lustigerweise sind diese 5.000 Euro Gewinngeld von 'Villa der Versuchung' vorgestern bei mir auf dem Konto eingetrudelt." Er hat das Geld bisher nicht ausgegeben und es liegen noch keine konkreten Pläne für diese Summe vor.

Obwohl Raúl im Moment keine festen Pläne für das frisch eingetroffene Geld hat, räumt er ein, dass es im Alltag sicherlich Verwendung finden wird. "Das Geld geht ja monatlich weg. Also, man findet da schon seine Ausgaben", kommentierte der Schauspieler. Zudem betonte er: "Das ist auch meine erste Gewinnsumme, die ich überhaupt mal irgendwo überwiesen bekommen habe."

Jasmin Herren (46) bekam als Siegerin von "Villa der Versuchung" am Ende nicht viel mehr Preisgeld als Raúl: Nur 9.000 Euro ließen die Promis von insgesamt 250.000 möglichem Preisgeld übrig. Doch von Enttäuschung keine Spur. "Für viele klingt es wenig, für mich ist es viel Geld. Die Erfahrung an sich war unbezahlbar", reflektierte die Reality-TV-Bekanntheit im Gespräch mit Promiflash. Sie habe ohnehin nicht mit einem Gewinn gerechnet: "Ganz ehrlich? Nein. Für mich war schon das Finale ein Gewinn – der Sieg war die Krönung."

Promiflash Raúl Richter, Schauspieler

IMAGO / BOBO Raúl Richter, Juli 2025

Joyn / Michael de Boer Jasmin Herren, "Villa der Versuchung"-Kandidatin